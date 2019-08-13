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富人資產大出逃、挪移資金出境⋯⋯反送中80天，香港恐將上演「現代版天安門」

2019-08-13 11:17商業周刊 吳中傑／商業周刊

香港因反送中抗議活動陷入混亂，圖為示威者癱瘓香港機場後散去。 （法新社）
香港因反送中抗議活動陷入混亂，圖為示威者癱瘓香港機場後散去。 （法新社）
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「現在每個人都在問一個問題，要怎麼結束？（繼續抗爭，又）可以怎麼樣下去？」

8月12日，香港機場出現超過上萬名穿著黑衣的「接機大隊」，他們用紗布遮起右眼，雙手高舉「香港警察正殺害市民」、「別相信香港警察」等標語迎接來往的各國旅人，控訴前一天晚上香港警察在地鐵站內施放催淚彈、近距離對抗議民眾發射鎮暴子彈，甚至致使一名女性救護員眼球破裂，恐永久失去視力等行為。

「昨天是香港最黑暗的一晚，」一位過往對政治冷感、今年55歲、小時候曾經歷過香港1967年共產黨暴動的香港市民對商周表示。

「你看他們怎麼逮捕那些示威者⋯⋯這像是中國才會發生的事！」

12日下午3點58分，香港機場管理局宣布即刻關閉機場，這座全亞洲第四繁忙、過去連SARS（嚴重急性呼吸道症候群）盛行時也未曾關閉過的機場，到8月13日上午8點為止，將暫停所有亞洲國家出發到香港的航班，已經起飛的航班也將被轉降他處。

根據香港機場管理局網頁，光是取消的客運航班就至少超過180個班次，相當於香港機場去年平均每天起降航班架次的16％。

一個國家，通常只有在天災、戰亂或重大公安事件時才會關閉機場。香港政府的舉動，搭配中國國務院港澳事務辦公室在同一天傍晚舉行記者會，宣稱香港「開始出現恐怖主義的苗頭」，等於宣告，香港人從今年5月至今80天、已超過5年前「占領中環運動」的反送中示威行動，進入了另一個紀元。

「我很氣憤，我看到（香港）現在將要上演一場現代版的天安門事件！」

今年51歲的錢志健是香港資深對沖基金經理人，曾擔任全球最大型倫敦上市對沖基金Man Investments地區主管，在接受商周越洋專訪時表示，他擔心當香港已經有5個人因反送中運動而自殺後，接下來恐有更多人因港府與警方的行動而失去生命。他說，現在不斷盛傳中國的軍警已滲透進香港警察體系。「（你看）他們怎麼逮捕那些示威者，怎樣射擊救護人員的眼球，這是你從不會預期發生在香港的事，這像是中國才會發生的事！」

「有錢人早就be water了⋯⋯但年輕人絕大部分沒能力離開！」

另一方面，他對香港年輕人的未來感到擔憂。這次，香港反送中運動的主軸之一是「be water」（如水一般），也就是一代武打巨星李小龍所說的，要不被形式拘束，像水一樣可柔軟地適應各種容器，也可剛強地穿石，意指抗爭要不拘泥於形式，不戀棧。

「有錢人早就be water了，他們早把資產或企業轉移到國外，應對風險，他們是真正的實踐be water。但年輕人，絕大部分沒能力離開。」錢志健認為，如果中國與香港政府態度持續強硬，不肯針對各種警察濫權事件成立獨立調查委員會、不肯撤回反送中法案，只會讓社會對立持續激化。

他透露，他認識的許多金融界高階主管或基金經理人，已經開始重新配置自己的資產，將6成的流動資產換成美元或其他外幣，甚至開始考慮把資產移動到新加坡或其他境外地區，「人們不會大張旗鼓，但大家已經開始在做了。」

他甚至認為，若情勢持續惡化，美國賦予香港獨立關稅區等特殊待遇地位的《美國－香港政策法》可能會失效，港幣匯率與美元脫鉤，「這是有可能的，就像我當年也不相信雷曼兄弟會破產，但它發生了。」

但在系統性的金融與體制危機到來前，更多香港市民想問的是：這個沒完沒了的夏天，會怎麼結束？

當抗爭已經成為香港人今夏的日常時，前述香港市民所看見的香港是：早上9點多，港島鬧區平常至少坐滿10多桌的茶餐廳，現在只剩下兩個客人；銅鑼灣大街上的麥當勞取消24小時營業，平常門庭若市的水果店5折出清賣不掉的水果；他平時總走在抗爭前線的朋友，12日一早去機場抗議，傍晚回到家後傳給他一封語帶無力的訊息說：「這應該是我最後一次去抗議了。」

「現在的香港，讓我想起1967年共產黨對抗特區政府（指香港六七暴動），那時候我第一次聞到催淚瓦斯的味道，」他記得，當時警察進入家中，從窗口對著對面的共產黨基地射出催淚瓦斯彈時，那即使被媽媽用濕毛巾摀著口鼻，仍嗆入的刺鼻氣味。

雖然如今物換星移，共產黨成為公權力的一方，但他感慨：「這是一個歷史在重演。」

如流水一般，無核心組織、無領袖的「be water」哲學，加上香港主張和平理性與衝撞的兩派群眾彼此包容，「兄弟登山，各自努力」，堆疊出香港近年的社會運動能量高峰。

但也因為無組織、無領導者，沒有人能夠宣布結束、解散群眾。當持續80天的運動，只換來港府與中國更趨強硬的態度後，這水流將匯聚到何方？多久才能穿石？或是，在更強力的鎮壓下悲慘收場？這是香港市民和全球群眾共同的疑問。

反送中少女右眼球中彈破裂。取自香港明報
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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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