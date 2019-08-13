香港機場癱瘓 港澳辦：恐怖主義苗頭已現

大批示威群眾十二日聚集香港國際機場，造成機場癱瘓。 （路透） 分享 facebook

香港連日來爆發激烈警民衝突，大陸國務院港澳辦公室昨天下午在北京舉行第三場記者會，發言人楊光表示，香港已出現「恐怖主義的苗頭」，對這樣的暴力犯罪行徑，必須堅決依法打擊，毫不手軟，毫不留情。

波及數百航班數萬旅客

同一時間的香港國際機場首度發生大批示威群眾集會癱瘓機場事件，香港機場在安全考量下宣布昨天下午四時過後的航班全部取消，導致數百航班、數萬旅客行程受到影響。預計今天上午過後才會逐漸恢復航班起降。

楊光稱示威者喪心病狂

香港在八月十一日晚間爆發嚴重警民衝突，港澳辦發言人楊光在記者會上以「喪心病狂」來形容示威者，他表示極度憤慨和強烈譴責。他稱，連日來，香港激進示威者屢屢用極其危險的工具攻擊警員，已經構成嚴重暴力犯罪，「並開始出現恐怖主義的苗頭」，是對香港法治和社會秩序的粗暴踐踏、對市民生命安全嚴重威脅。

他表示，堅決支持香港警隊和司法機構果斷執法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。楊光也呼籲香港市民，香港已經走到了一個重要關頭，所有關心香港前途的人都應該堅定地站出來，向一切犯罪行為和暴力分子說不，他重申「止暴制亂、恢復秩序」，這是香港當前壓倒一切的最重要最緊迫的任務。

隨著香港衝突不斷升溫，港澳辦在北京前後已舉行三次新聞說明會，有別於前兩次記者會開放讓中港外媒體提問，昨日的記者會上，楊光發布中央的聲明後，隨即起身離去，並未讓媒體提問。

一名因班機取消無法搭機的旅客，十二日推著行李和癱瘓機場的示威者一起在香港國際機場附近的公路旁步行。 （法新社） 分享 facebook

民主派指北京言語震懾

民主派會議召集人毛孟靜批評，港澳辦指香港出現「恐怖主義」，是企圖用北京語言來震懾香港。民主派抨擊警方昨日驅散示威者時欺凌市民，令人髮指。

香港特區政府的跨部門記者會上政務司司長張建宗表示，政府沒有回應市民的訴求是不完整說法。在港警另一場記者會上，港警稱，現階段未到恐怖主義的程度。

昨晚大陸央視新聞聯播以六則新聞加評論共約八分鐘時間播報香港情勢，報導稱，暴力亂港分子一再把克制當軟弱，變本加厲，愈發囂張，甚至出現了恐怖主義苗頭的攻擊傷害事件，對此，絕不能坐視不管。人民日報透過其臉書官方帳號突然發布武警車隊深圳集結的影片，在這個敏感時機發布，引發關注。