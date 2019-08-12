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香港醫護今起無限期罷工 批港警「重演六四」

2019-08-12 13:12世界日報 香港12日電

香港醫護批港警重演六四 12日起無限期罷工 路透社
香港醫護批港警重演六四 12日起無限期罷工 路透社
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香港反送中」示威延燒，警民衝突不斷，各界陸續掀起罷工行動，要求香港政府回應五大訴求。香港醫護人員今天在「2/8醫護專職集會」臉書（facebook）發表聲明，指港警助紂為虐，完全是重演六四事件的血腥與殘暴，並宣布即日起無限期罷工。

「2/8醫護專職集會」臉書凌晨貼出一篇署名「一群盼望守護香港的醫療人員」的聲明表示：「政府死不悔改，冷漠地一味譴責示威者，拒絕溝通，從不認為自己有錯，甚至將『壽終正寢』的送中惡法『借屍還魂』，重新加入政府討論事務。」

聲明指出，警察在政府護航下，危害市民安全，濫暴濫捕，助紂為虐，完全是重演六四事件的血腥與殘暴。要求「停止傷害香港市民、停止破壞香港法治、停止操縱市民分化社會、還我真普選」，並宣布即日起無限期罷工，直至政府和醫管局回應五大訴求。

反送中人士提出的五大訴求為：一、徹底撤回逃犯條例；二、收回暴動定義；三、撤銷至今所有抗爭者控罪；四、徹底追究警隊濫權情形；五、以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選。

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聲明全文如下：

我們是一群前線工作的醫護人員，亦是希望緊守專業、維護人道主義、保護市民健康和生命的香港人。

6月9日至今，一場原本和平理性的示威，逐漸升級成多次警民衝突，甚至演變成一場革命。然而，政府漠視民意，對多個組織及行業的呼籲不聞不問，曲解示威者行動，利用紅色媒體大肆渲染社會不安定，將一群追求和平的年輕人誣衊為暴徒。甚至多次和黑社會合作，無差別襲擊市民，而警察多次視若無睹，完全是草菅人命。

自721元朗黑夜以來，香港警察已經完全摒棄人性，多次瞄頭槍擊示威者，對已被制服的示威者拳打腳踢，在警署濫用私刑，甚至逮捕前線醫護人員、阻礙前線救援。除此之外在急症室埋伏及扣押病人，妨礙受傷人士求醫。

除了前線，警察在多個地區圍捕街坊，在民居及地鐵站、路軌、老人院及學校附近肆意發射數量龐大的過期催淚彈，禍及沒有防護裝備的市民，下至1歲小童，上至8旬老翁，無一例外，此舉對市民健康造成長期且不可逆轉的傷害，種種種種，罄竹難書，泯滅人性。近日警方的無差別拘捕及搜證， 包括拘捕方仲賢指其藏有攻擊性武器的做法極為荒謬。警方更於8月11日之清場及拘捕行動中，以警員假扮示威者作出拘捕， 在太古站近距離開槍射向人群， 在葵芳站內施放催淚煙， 及開槍射擊女示威者以致其眼睛嚴重損傷，極有可能失明等，警方手法極其卑劣及可恥。

政府死不悔改，冷漠地一味譴責示威者，拒絕溝通，從不認為自己有錯，甚至將「壽終正寢」的送中惡法「借屍還魂」，重新加入政府討論事務。而警察在政府護航下以喪心病狂，危害市民安全，濫暴濫捕，而毋需擔心被追究，為虎作倀，助紂為虐，完全是重演六四事件的血腥與殘暴。

前線醫護人員一向將廣大市民的身心健康視為己任，但與各位一樣，脫下制服的我們，亦只是渴求公義、真相及自由的香港人。

停止傷害香港市民

停止破壞香港法治

停止操縱市民分化社會

還我真普選

從8月12日起，醫護人員將發起無限期罷工行動，直至政府和醫管局對我們及民間的五大訴求有所回應，直至人道救援精神被重視，直至所有市民－－無論示威者或普通街坊－－生命安全受到保障為至。

一群盼望守護香港的醫療人員

反送中香港

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