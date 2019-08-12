親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
手搖飲店紛表態
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

網友聲援中彈少女…防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

邱顯智宣布辭時代力量黨主席：為二原因負起政治責任

商場屋苑「警察勿入」環時：向暴徒屈膝

2019-08-12 13:15世界日報 香港12日電

海港城8日在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 (取材自...
海港城8日在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 (取材自香港01)
分享

反送中運動多次出現警員進入私人屋苑和商場內執法，觸發顧客及住戶憂慮和不滿，有多家商場張貼告示「謝絕警員進入」。曾發生警民嚴重衝突的沙田新城市廣場，發展商新地表示，若警方進入商場執行職務，在場職員會向警員查詢進場目的；而九倉旗下的海港城，亦張貼「除非有罪案發生，警察請勿進入」告示。

香港01報導，網民稍早發起到尖沙咀海港城「和理非Happy Hour」活動，希望藉不合作運動癱瘓商場運作，以迫使商界同向政府施壓。海港城8日在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。發起活動的網民隨後取消活動。

內地官媒《環球時報》批評海港城拒絕警員進入，是「向暴徒們卑躬屈膝」，主編胡錫進在微博發文批評，海港城賺了內地遊客大量的錢，不能夠一邊享受「一國兩制」的好處，一邊不履行責任，「在香港局勢的特殊關頭，向暴徒們卑躬屈膝，這樣的表現令人不齒」。

警入黃埔花園 住戶質問保安

此外，荃灣愉景新城前晚有防暴警員借用洗手間，惟愉景新城對警方在未通知下忽然進入表示遺憾，亦遭受網民批評。黃埔花園昨日凌晨則因保安員沒阻止警方進入屋苑範圍內執法，觸發一批住戶通宵質問保安主管。

立法會議員梁美芬稱，根據《警隊通例》，若警員有理由相信需要逮捕的人已進入某處，管理處不能拒絕警員執行職務。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，警方需要有明確拘捕目標才能要求進入私人範圍，否則一般情下需先得到法庭手令才能進入。

據報導，特首林鄭月娥上周在禮賓府與地產建設商會開會時，點名批評有發展商對示威立場不夠強硬，有商場更不讓警員入內執法。

反送中香港

相關新聞

811香港濺血！港警臥底抓人、射爆示威者眼球、地鐵濫射催淚彈

2019-08-12 12:37

政法委批國泰、Versace：挑戰一國兩制是「自找涼涼」

2019-08-12 12:32

五星旗兩升兩降 環時總編：海港城嚴重冒犯大陸人

2019-08-12 11:34

少女眼球被打爆 網友聲援號召下午「百萬人塞爆機場」

2019-08-12 11:05

反送中／疑遭布袋彈打穿眼罩 少女右眼球爆裂恐失明

2019-08-12 09:15

反送中／防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

2019-08-12 13:33

黃捷助港募資涉國安法？黃國昌：那個議員可能不識字

2019-08-12 13:30

香港警民衝突武力升級 經濟學人：如何收場

2019-08-12 13:17

港警疑扮黑衣人 混入人群逮人

2019-08-12 13:15

香港醫護今起無限期罷工 批港警「重演六四」

2019-08-12 13:12

U值媒／毒氣可用防毒面具去擋，香港恐怖政治氛圍呢？

2019-08-12 12:41

反送中爆衝突 羅文嘉：香港北京別漠視爭取自由權利

2019-08-12 12:16

募資香港挨告 檢察官挺黃捷：匯給香港孤兒也犯罪？

2019-08-12 12:11

反送中／11大專院校學生會即日發起無限期「三罷」

2019-08-12 11:54

反送中越演越烈 國民黨呼籲雙方克制回歸理性

2019-08-12 11:54

北韓：支持中共對香港所採取立場和措施

2019-08-12 11:10

黃捷挨告！洛杉基：香港寄來物資對付警察 蔡會開心嗎？

2019-08-12 11:04

反送中／香港醫護發動罷工 批警方重演六四

2019-08-12 09:57

昨夜混戰 港府零時聲明：強烈譴責暴力示威者無法無天

2019-08-12 09:09

香港反送中衝突升級…警方車站內無差別攻擊 女眼中彈血流如注

2019-08-12 01:26

反送中衝突 福建幫上街 紅、白衣人追打黑衣人

2019-08-12 01:09

黃捷挺募資送香港竟被告 深夜回應了

2019-08-12 00:54

反送中／港警葵芳站內放催淚彈 民眾鐳射筆回擊

2019-08-11 23:34

反送中／示威者與警察爆激烈衝突 港地鐵葵芳站不停

2019-08-11 22:30

反送中／尖沙咀爆激烈衝突 警民互擲催淚彈、燃燒物

2019-08-11 21:50

反送中／金紫荊廣場被噴字貼標語 多名記者被打

2019-08-11 21:13

反送中╱香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

港警：示威者「未經批准集結」 多名示威者被捕

2019-08-11 19:31

示威者逃跑時投擲燃燒彈 香港警察沿青山道推進

2019-08-11 19:28

台灣聲援香港民主 上百人排出「FREE HONG KONG 」

2019-08-11 18:16

港島東遊行登場 傳大批福建人赴港制亂

2019-08-11 17:33

反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

2019-08-11 17:26

香港動盪衝擊觀光 旅遊業生意一落千丈

2019-08-11 16:29

香港深水埗反送中遊行 逾3千人集結出發

2019-08-11 16:26

反送中風暴下 林鄭喊話：外憂內患之際維護美好的家

2019-08-11 16:12

國泰航空遭控 縱容空姐參加非法反送中集會

2019-08-11 15:26

香港機場「連儂地板」 聲援國泰員工

2019-08-11 15:21

反送中遍地開花 延燒澳洲各大學

2019-08-11 15:01

建制藍衣人「撐警」 央視、公安部響應

2019-08-11 15:00
看更多

熱門文章

少女眼球被打爆 網友聲援號召下午「百萬人塞爆機場」

2019-08-12 11:05

黃捷挺募資送香港竟被告 深夜回應了

2019-08-12 00:54

香港反送中衝突升級…警方車站內無差別攻擊 女眼中彈血流如注

2019-08-12 01:26

反送中／疑遭布袋彈打穿眼罩 少女右眼球爆裂恐失明

2019-08-12 09:15

香港動盪衝擊觀光 旅遊業生意一落千丈

2019-08-11 16:29

韓國瑜兩度閃躲手搖飲表態風波 競總發聲明救火

2019-08-11 17:52

反送中／尖沙咀爆激烈衝突 警民互擲催淚彈、燃燒物

2019-08-11 21:50

超級水電站金沙江 相當兩個三峽發電量

2019-08-11 20:46

惹怒代言人楊冪 VERSACE秒道歉 大陸網友不買單

2019-08-11 13:56

中國GDP恐陷6％保衛戰 學者列4大關鍵加速惡化

2019-08-11 20:38

手搖飲表態風波 黃珊珊：錯的是逼迫台商的政府與網民

2019-08-12 09:27

反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

2019-08-11 17:26

示威者逃跑時投擲燃燒彈 香港警察沿青山道推進

2019-08-11 19:28

反送中／示威者與警察爆激烈衝突 港地鐵葵芳站不停

2019-08-11 22:30

反送中／金紫荊廣場被噴字貼標語 多名記者被打

2019-08-11 21:13

反送中／港警葵芳站內放催淚彈 民眾鐳射筆回擊

2019-08-11 23:34

港島東遊行登場 傳大批福建人赴港制亂

2019-08-11 17:33

手搖茶飲店「親中立場」風波 韓國瑜競選辦公室說話了

2019-08-11 17:51

反送中衝突 福建幫上街 紅、白衣人追打黑衣人

2019-08-12 01:09

五星旗兩升兩降 環時總編：海港城嚴重冒犯大陸人

2019-08-12 11:34

反送中╱香港再現警民衝突有市民頭受傷 女童淚流不止

2019-08-11 20:27

昨夜混戰 港府零時聲明：強烈譴責暴力示威者無法無天

2019-08-12 09:09

反送中／香港醫護發動罷工 批警方重演六四

2019-08-12 09:57

反送中／11大專院校學生會即日發起無限期「三罷」

2019-08-12 11:54

人民幣下個關卡…看7.3

2019-08-11 23:34

神農壇牛首人身巨像超震撼！登天壇石階暗藏著數字密碼

2019-08-12 08:00

維園集會延遲開始 主辦方：已備緊急應變方案

2019-08-11 14:17

人民幣中間價連三日破7 匯率續波動

2019-08-12 10:00

香港澳門列國家 凡賽斯向中國道歉

2019-08-11 14:02

台灣聲援香港民主 上百人排出「FREE HONG KONG 」

2019-08-11 18:16

黃捷挨告！洛杉基：香港寄來物資對付警察 蔡會開心嗎？

2019-08-12 11:04

國泰航空遭控 縱容空姐參加非法反送中集會

2019-08-11 15:26

全都錄！女子半夜電梯內嗯嗯 管理員：可能夢遊

2019-08-12 13:02

港警：示威者「未經批准集結」 多名示威者被捕

2019-08-11 19:31

建制藍衣人「撐警」 央視、公安部響應

2019-08-11 15:00

46萬件中國服裝在南韓「剪標」扮韓服 高價賣回中國

2019-08-11 16:35

手搖飲被迫表態親中 台水董座魏明谷：喝白開水最好

2019-08-11 13:58

大陸數位幣 架構雙層運營

2019-08-11 23:31

香港深水埗反送中遊行 逾3千人集結出發

2019-08-11 16:26

陸新能源車銷售 三強出列

2019-08-11 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top