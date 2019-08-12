商場屋苑「警察勿入」環時：向暴徒屈膝

2019-08-12 13:15 世界日報 香港12日電



海港城8日在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 (取材自香港01) 分享 facebook

反送中運動多次出現警員進入私人屋苑和商場內執法，觸發顧客及住戶憂慮和不滿，有多家商場張貼告示「謝絕警員進入」。曾發生警民嚴重衝突的沙田新城市廣場，發展商新地表示，若警方進入商場執行職務，在場職員會向警員查詢進場目的；而九倉旗下的海港城，亦張貼「除非有罪案發生，警察請勿進入」告示。

香港01報導，網民稍早發起到尖沙咀海港城「和理非Happy Hour」活動，希望藉不合作運動癱瘓商場運作，以迫使商界同向政府施壓。海港城8日在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。發起活動的網民隨後取消活動。

內地官媒《環球時報》批評海港城拒絕警員進入，是「向暴徒們卑躬屈膝」，主編胡錫進在微博發文批評，海港城賺了內地遊客大量的錢，不能夠一邊享受「一國兩制」的好處，一邊不履行責任，「在香港局勢的特殊關頭，向暴徒們卑躬屈膝，這樣的表現令人不齒」。

警入黃埔花園 住戶質問保安

此外，荃灣愉景新城前晚有防暴警員借用洗手間，惟愉景新城對警方在未通知下忽然進入表示遺憾，亦遭受網民批評。黃埔花園昨日凌晨則因保安員沒阻止警方進入屋苑範圍內執法，觸發一批住戶通宵質問保安主管。

立法會議員梁美芬稱，根據《警隊通例》，若警員有理由相信需要逮捕的人已進入某處，管理處不能拒絕警員執行職務。法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，警方需要有明確拘捕目標才能要求進入私人範圍，否則一般情下需先得到法庭手令才能進入。

據報導，特首林鄭月娥上周在禮賓府與地產建設商會開會時，點名批評有發展商對示威立場不夠強硬，有商場更不讓警員入內執法。