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香港警民衝突武力升級 經濟學人：如何收場

2019-08-12 13:17世界日報 香港12日電

「如何收場」雙方武力升級 路透社
「如何收場」雙方武力升級 路透社
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香港示威活動昨日再度爆發激烈衝突，警民武力雙雙升級，示威者向警署投擲疑似汽油彈，警方則發射多枚催淚彈，有警員被燒傷雙腳，有示威者右眼中彈血流滿面送醫；最新一期英國《經濟學人》雜誌再次以香港反送中運動作為封面故事，題為「如何收場？」報導指出，這場運動是六四事件後中國最大的反對運動，若北京出動解放軍鎮壓，中國及香港都將深受巨害。

綜合媒體報導，昨天的示威活動武力升級，數百示威者晚上7時轉到尖沙咀，以激光筆照向警署，並投擲磚頭、雜物及疑似汽油彈，警署內一度出現火光；尖沙咀警署也回敬多枚催淚彈。

示威者被警遭疑汽油彈燒傷 新華社
示威者被警遭疑汽油彈燒傷 新華社
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警方稱，一名警署站崗的軍裝人員被示威者投擲的汽油彈擊中，下身受傷送院，初步診斷左腿有10%二級燒傷、右腿3%一級燒傷，沒生命危險。

而警署外，一名女示威者疑遭橡膠子彈或布袋彈擊中臉部，鮮血直流，其所戴眼罩破裂，染有血漬及有疑似彈殼。事後有許多網友在「連登討論區」轉述急救傷者的醫師說法，受傷女子右側臉骨碎裂、眼皮和淚管撕裂，「確定永久失明」，香港民眾對此事件感到十分震驚。

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港媒報導，繼6月15日之後，香港反送中運動再度成為8月10日出刊的《經濟學人》封面故事，輿論愈來愈多有關北京將派解放軍鎮壓的聲音出現。雜誌指出，反送中運動已演化成六四事件後異見人士對北京最大的挑戰，但如北京出動解放軍鎮壓，中國及香港都將深受其害。

《經濟學人》分析，香港的GDP占中國整體GDP雖已較1997年主權移交時小得多，但很多中國企業仍依賴香港股市募資，香港跨境銀行借貸在過去20年增加逾1倍；此外，以香港為總部的跨國企業數量增加三分二，香港對中國依然重要。一旦中國解放軍出現在香港，將會令一切結束。

文中指出，美國政客屆時肯定會吵著對中國進行更多制裁，重新評估美國現時給予香港的經貿待遇，並設立懲罰機制。倘若美國真的不再將香港與中國視為分開獨立關稅區，中國會予以反擊。這個情況對於貿易戰不休的中美來說，顯然不是好事。

《經濟學人》總結，中國跟30年前一樣對掌控權力維持同樣的決心，「不過香港不是天安門廣場，2019年也不是1989年，以軍隊平息示威不會促進中國的穩定與繁榮，只會危害它們」。

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