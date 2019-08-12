反送中港警民衝突 國民黨籲克制勿影響台港往來

2019-08-12 13:10 中央社 台北12日電



國民黨今天針對香港反送中抗爭警民衝突日趨激烈表示，呼籲港府及抗議民眾雙方克制，回歸理性討論，期盼香港社會秩序儘速恢復，勿影響台港間的密切往來。

香港反送中抗爭昨天遭警方空前強勢鎮壓，一名示威女子遭射爆右眼引發黑衫軍強烈憤慨，號召今天中午1時全民罷工，百萬人塞爆機場，要求「黑警還眼」，恐將衝擊機場營運。

國民黨今天發布新聞稿表示，針對香港反送中抗爭警民衝突日趨激烈，國民黨再次呼籲港府及抗議民眾雙方克制，回歸理性討論，儘速讓事件平和落幕，勿影響台港間頻繁的人員交流與經貿往來。

國民黨指出，對於港警昨天進入港鐵站發射多枚催淚彈等無差別壓制，波及乘客等作法，國民黨認為，港警的壓制手段日益暴力，相信各方並不樂見。國民黨期盼香港社會秩序儘速恢復，勿影響台港間的密切往來，呼籲港府與抗爭民眾間應尋求和平理性的解決之道，而非採取極端暴力對抗。

除關注香港反送中外，國民黨也再次表達反對一國兩制的立場。國民黨表示，中華民國不是香港，大陸在香港實施一國兩制，國民黨則是堅決反對一國兩制。國民黨主張「一中各表」的「九二共識」，反對台獨，不接受一國兩制；並呼籲在「九二共識，一中各表」的堅定基礎上，維持兩岸關係和平穩定發展。