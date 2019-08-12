反送中衝突 福建幫上街 紅、白衣人追打黑衣人

2019-08-12 01:09 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港北角身著福建標誌的紅衣人。 圖／取自香港01 分享 facebook

香港反送中抗爭遍地開花，昨移師至港島東，預計遊行至北角。昨天北角一帶警力明顯加強，下午出現身著「林被福建人」、「塞林木」的紅衣男子在街頭，引發路人側目。入夜後，即出現紅衣人、白衣人追打黑衣人事件，大批警員前往戒備。

昨天香港全城焦點是港島的北角，北角是香港閩南社群聚居地。早前傳有大批福建人進入香港，與香港的福建幫派襲擊港島東示威者。香港福建社團聯會主席吳換炎十日曾表態，「福建人今日絕對不會出來打人」，但昨天的北角氣氛緊張，大批防暴警察在英皇道與書局街交界近新光戲院對出巡邏，北角英皇道一帶的大小商店全部拉閘關門；平日熙來攘往的春秧街街市更在中午一時就已收攤。

北角英皇道一間叫富臨皇宮的酒樓，內裡坐滿身穿寫有「福建人」紅色上衣的人。他們在街邊插上五星旗。下午近四時，有多人在酒樓追打一名男子，將他追至酒樓外。附近警員立即制止，並將一名涉嫌打人的男子帶上警車調查。入夜後，打人事件增多，有身著黑衫的男子，報稱過路就被紅衣人打得頭破血流，又有香港電台記者報警遇襲，北角英皇道晚上有大批人聚集，大隊警員沿路戒備。

北角地區下午到入夜，只見白衣人和身著福建標誌的紅衣人行走。而在晚上七點，大批配備長盾和長槍的防暴警察，以及一批配備圓盾的便衣警員，突然在北角英皇道列陣，並將北角港鐵站到炮台山港鐵站一段英皇道全封，現場未見有示威者聚集和堵路。警員看似在示警，在英皇道作短時間列陣後，便返回警車並離開。