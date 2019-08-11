反送中遍地開花 延燒澳洲各大學

2019-08-11 15:01 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



香港反送中示威持續兩個月，澳洲成為示威的延燒戰場，當地各大學經常有支持香港民主示威的人士遭中國「愛國」學生騷擾，北京當局也在背後默許這類行為。

法新社報導，反送中活動也在澳洲各地校園遍地開花，包括寫上支持言論自由、民主等字句的便利貼「連儂牆」(Lennon Wall，藍儂牆)。但這些行徑激怒了部分中國學生，他們不僅跟校園內的集會者發生衝突、撕下連儂牆的便利貼，還要求各大學提供「單純的學習環境」且沒有「侮辱」祖國的政治訊息。

澳洲墨爾本的摩納希大學（Monash University）日前有一場小型民主集會，現場影片顯示一名男子激動地對學生怒吼，並推擠試圖介入其中的人。

目睹這起衝突的23歲學生詹姆斯（James）表示：「我們戴著口罩，因為我們知道他們會照相，並放到他們的社群網站上，還會試圖找出我們是誰。」他還說一些學生的個資都被放在網路上，至少有一個人被鎖定且受到匿名電話騷擾。

位於布里斯本的昆士蘭大學（Queensland University），一群學生前天舉行一場新的示威活動，支持遠在家鄉的親朋好友。學生巴夫魯（Drew Pavlou）被人警告要他「小心點」，還曾收到簡訊宣稱知道他的下落，更威脅要「殺他全家」。

昆士蘭大學表示，正加強安全巡邏以因應相關抗議活動。摩納希大學則指出，保全人員雖有現身集會，但「不需要採取任何行動」。