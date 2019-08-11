親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
手搖飲店紛表態
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／男星幫拍照嫩妻瞬間臉僵 驚見窗外裸女做這事

影／台南市發生槍擊案 1男子中槍命危

反送中遍地開花 延燒澳洲各大學

2019-08-11 15:01世界日報 香港新聞組╱香港11日電

香港反送中示威持續兩個月，澳洲成為示威的延燒戰場，當地各大學經常有支持香港民主示威的人士遭中國「愛國」學生騷擾，北京當局也在背後默許這類行為。

法新社報導，反送中活動也在澳洲各地校園遍地開花，包括寫上支持言論自由、民主等字句的便利貼「連儂牆」(Lennon Wall，藍儂牆)。但這些行徑激怒了部分中國學生，他們不僅跟校園內的集會者發生衝突、撕下連儂牆的便利貼，還要求各大學提供「單純的學習環境」且沒有「侮辱」祖國的政治訊息。

澳洲墨爾本的摩納希大學（Monash University）日前有一場小型民主集會，現場影片顯示一名男子激動地對學生怒吼，並推擠試圖介入其中的人。

目睹這起衝突的23歲學生詹姆斯（James）表示：「我們戴著口罩，因為我們知道他們會照相，並放到他們的社群網站上，還會試圖找出我們是誰。」他還說一些學生的個資都被放在網路上，至少有一個人被鎖定且受到匿名電話騷擾。

位於布里斯本的昆士蘭大學（Queensland University），一群學生前天舉行一場新的示威活動，支持遠在家鄉的親朋好友。學生巴夫魯（Drew Pavlou）被人警告要他「小心點」，還曾收到簡訊宣稱知道他的下落，更威脅要「殺他全家」。

昆士蘭大學表示，正加強安全巡邏以因應相關抗議活動。摩納希大學則指出，保全人員雖有現身集會，但「不需要採取任何行動」。

反送中香港
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

維園集會延遲開始 主辦方：已備緊急應變方案

2019-08-11 14:17

中共全力壓制香港 學者：北京擔憂大陸出現類似抗爭

2019-08-11 10:19

北京高度關注香港情勢 人民日報連續一周頭版發評論

2019-08-11 11:28

港政務司長再發警告：示威者觸一國兩制底線

2019-08-11 09:44

香港動盪衝擊觀光 旅遊業生意一落千丈

2019-08-11 16:29

香港深水埗反送中遊行 逾3千人集結出發

2019-08-11 16:26

反送中風暴下 林鄭喊話：外憂內患之際維護美好的家

2019-08-11 16:12

國泰航空遭控 縱容空姐參加非法反送中集會

2019-08-11 15:26

香港機場「連儂地板」 聲援國泰員工

2019-08-11 15:21

建制藍衣人「撐警」 央視、公安部響應

2019-08-11 15:00

反送中／求自保 國泰空姐：飛內地另備手機

2019-08-11 14:46

港警逮捕持雷射筆女子引眾怒 尖沙咀警署被圍

2019-08-11 11:10

反送中／網友號召今日港島東遊行 警方戒備

2019-08-11 09:29

反送中／譴責九龍新界多區暴力 警拘16人

2019-08-11 09:10

福建幫襲港？ 「今天不會出來打人」

2019-08-11 00:02

國泰遭警示 議員斥：向香港蔓延白色恐怖

2019-08-11 00:02

遭大陸警示 國泰航空開除2員工

2019-08-11 00:02

參與「反送中」機師和職工 國泰航空開鍘

2019-08-10 20:32

香港黑衣人堵塞大圍交通 防暴警察施放催淚彈

2019-08-10 19:24

香港大埔遊行黑衣人設路障 港警多次舉起藍旗

2019-08-10 18:48

影／香港「兄弟」支持逃犯條例 張安樂說明原因

2019-08-10 16:24

港反送中大埔遊行 數千市民自發參加

2019-08-10 16:23

英外相致電香港特首 籲獨立調查反送中風波

2019-08-10 14:06

香港反送中升級 CNN：北京誘導

2019-08-10 12:27

反送中拘600人 13歲童路過也被抓 母斥無差別拘捕

2019-08-10 12:26

撒冥錢「除惡」 香港黃大仙警民又對峙

2019-08-10 12:26

曾「硬」對佔中 香港警隊前「二哥」回鍋

2019-08-10 12:24

傳黑幫今明施襲 荃灣北角人心惶惶

2019-08-10 12:22

香港示威辦中元收鬼！撒冥紙、燒紙人的驅魔大晚會

2019-08-10 11:36

香港反送中4場遊行 警方全未批准料仍登場

2019-08-10 10:49
看更多

熱門文章

參與「反送中」機師和職工 國泰航空開鍘

2019-08-10 20:32

台中連鎖手搖飲表態反一國兩制 網友讚爆：跪著喝

2019-08-11 09:52

手搖飲店紛表態 廣告小妹：一芳若不表態千家分店遭殃

2019-08-10 16:59

解套大陸限縮自由行 3離島首長明赴北京會國台辦

2019-08-10 19:26

坦言舉報台獨飲料店不嚴謹 微信公眾號刪文道歉

2019-08-10 22:16

閃婚新娘慘死家中 夫家竟隱瞞兇手身分9個月

2019-08-10 18:08

十數家手搖飲全染紅！ 網友狂推「這樣戒手搖茶」

2019-08-10 21:09

「利奇馬」重創浙江 逾400萬人受災、已知22死

2019-08-11 11:40

香港黑衣人堵塞大圍交通 防暴警察施放催淚彈

2019-08-10 19:24

中共全力壓制香港 學者：北京擔憂大陸出現類似抗爭

2019-08-11 10:19

利奇馬重創中國28死 晚間挾暴雨再登陸山東

2019-08-11 11:59

陸方限縮自由行 陳柏光：金門應區隔處理

2019-08-10 21:07

手搖飲紛挺一國兩制 洪慈庸：守護台灣品牌是我們責任

2019-08-10 16:30

多家飲料連鎖店「被表態」 民進黨嚴厲譴責中共

2019-08-10 17:15

觀察站／台灣觀光活命 蔡政府有何高招？

2019-08-11 00:31

代言人楊冪終止合作 Versace遭陸網友指港獨

2019-08-11 13:32

有片！大陸民營火箭第3次飛300公尺高 刷新紀錄

2019-08-10 16:51

十大吸睛重點…邀你走進神農架 探秘金絲猴

2019-08-11 08:00

福建幫襲港？ 「今天不會出來打人」

2019-08-11 00:02

香港大埔遊行黑衣人設路障 港警多次舉起藍旗

2019-08-10 18:48

公交卡冒出6300萬元居然還能購物！ 12歲男孩矇了

2019-08-10 17:42

國泰遭警示 議員斥：向香港蔓延白色恐怖

2019-08-11 00:02

遭大陸警示 國泰航空開除2員工

2019-08-11 00:02

「一國兩制」手搖茶業陷兩難 蔡籲陸收手

2019-08-11 00:38

北京瞭望／北京整頓分租房 再清低端人口？

2019-08-11 00:02

港政務司長再發警告：示威者觸一國兩制底線

2019-08-11 09:44

來台自由行限縮 3離島縣長赴陸盼解套

2019-08-10 23:46

維園集會延遲開始 主辦方：已備緊急應變方案

2019-08-11 14:17

大陸央行官員：美升級貿易摩擦是人民幣匯率波動因素

2019-08-10 21:43

港警逮捕持雷射筆女子引眾怒 尖沙咀警署被圍

2019-08-11 11:10

惹怒代言人楊冪 VERSACE秒道歉 大陸網友不買單

2019-08-11 13:56

反送中／網友號召今日港島東遊行 警方戒備

2019-08-11 09:29

華為突圍 砸重金巴西設廠

2019-08-10 23:09

穩離岸人民幣 人行首提：建立在香港發行央票常態機制

2019-08-10 16:59

反送中／譴責九龍新界多區暴力 警拘16人

2019-08-11 09:10

香港澳門列國家 凡賽斯向中國道歉

2019-08-11 14:02

對岸砍航班 我不受影響

2019-08-10 23:08

華為智慧電視上秀 一秒開機

2019-08-10 23:09

北京高度關注香港情勢 人民日報連續一周頭版發評論

2019-08-11 11:28

國泰航空遭控 縱容空姐參加非法反送中集會

2019-08-11 15:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top