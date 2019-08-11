建制藍衣人「撐警」 央視、公安部響應

2019-08-11 15:00 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



央視響應，建制團體「守護香港大聯盟」昨日發起「全民撐警日」活動。 新華社 分享 facebook

建制團體「守護香港大聯盟」昨日發起「全民撐警日」活動，組織市民穿上藍衣，前往多區警署，向警員送果籃和心意卡，支持警隊執法。中央電視台新聞中心官方微博「央視新聞」 、公安部新聞中心亦發微博對香港警察表達支持。

立場新聞報導，大聯盟昨早首先到達中區警署，參加者身穿藍色衣服，手持五星旗，並與接收心意卡的警長合照。召集人黃英豪說，處理示威的警員戴上數十磅裝備執勤「十多小時」，非常辛苦，執勤時又受到示威者「侮辱」，認為警隊非常不容易。

大聯盟離開中區警署後，又陸續到觀塘警署與葵涌警署，向在場警員表達慰問。並號召市民與警員合照，上載至Facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，並在帖文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」。

據報導，除了「守護香港大聯盟」外，其他建制團體也分別到其他警署，包括沙田警署等齊集撐警。他們獲在場警員安排，穿越水馬防線，進入警署範圍內致意。

香港01報導，「全民撐警」內地亦有響應者，如央視官博，還有許多其他媒體或「大V」帳號轉發，如中國新聞網、經濟日報、揚子晚報等。

另外，內地公安的自媒體也轉發了相關消息，如公安部新聞中心微博「中國警方在線」稱：「今天，#全民撐警日# 一起轉發微博！告訴世界：中國早已不是1842年的中國。香港是中國的香港，不容外部勢力染指！#香港警察我們挺你#！」還配上了在內地網路走紅的「光頭劉Sir」漫畫。

許多網民紛紛在相關微博下留言，批評示威者、港獨，表達對香港警隊支持。