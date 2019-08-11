香港機場「連儂地板」 聲援國泰員工

2019-08-11 15:21 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



數千人續機場集會，聲援國泰職員。 路透社 分享 facebook

一連三天的反送中「萬人接機」行動昨日進入第二天，數千黑衣市民繼續在1號客運大樓集會。昨傳出國泰兩名機場員工因「行為不當」被解雇，每逢有國泰機組人員經過接機大堂通道，兩旁群眾都會大喊「國泰加油」，鼓掌聲援，口號回音響遍機場。昨機場大堂未見警察布防，集會和平，但有人與集會者口角。

字牌質疑警射過期催淚彈

明報報導，在全港遍地開花的連儂牆(Lennon Wall，藍儂牆)，來到機場變奏成「連儂地板」，搶眼的巨型字牌寫上「Welcome to the City of Expired Tear Gas」（歡迎來到過期催淚彈之城），暗示有聲音質疑警方向人群發射過期催淚彈。

群眾除了繼續高叫「光復香港，時代革命」，過去兩個多月耳熟能詳的抗爭口號變成「機場限定」英文版，「5 demands, No one less」（五大訴求，缺一不可）等、「Stand with Hong Kong, Fight for freedom」（與香港同行，爭取自由），不時有回港的港人和機組人員握拳舉手或豎拇指，示意支持集會者。

報導指出，大批黑衣民眾在接機通道一字排開，向到旅客派發自製外語傳單，英、德、日、韓語都有。

懂德語的趙小姐昨午手寫兩張德語字牌，簡介《逃犯條例》爭議和民間五大訴求，她說適逢有人發起機場集會，就想親身來跟旅客解釋香港情；現場有不少路人駐足拍攝德語字牌，說要傳給德國的朋友看。