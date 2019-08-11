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反送中／求自保 國泰空姐：飛內地另備手機

2019-08-11 14:46世界日報 香港新聞組╱香港11日電

民航局向國泰發警示，空姐感憂慮：飛內地帶另一電話。 美聯社
民航局向國泰發警示，空姐感憂慮：飛內地帶另一電話。 美聯社
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國泰航空員工因為參與反送中集會，一名機長遭停飛，兩名員工被解雇，昨日參與機場「萬人接機」集會的一名國泰空姐直言，對日後公司會作甚麼決定感到擔憂，擔心未審先判，形同「變相送中」，另一名空姐則說，若被排上往返內地的航班，會備另一支手機來自保，以免被檢查時被認為支持示威。

綜合媒體報導，內地民航局前晚向國泰航空發出重大航空安全風險警示，並提出三點要求，包括禁止所有參與及支持非法遊行示威、暴力衝擊人員飛往內地航班或執行與內地航空運輸活動的所有職務；所有飛往或飛越內地航空機組人員必須提供身份資料並得到內地機構審核，否則不會接收該航班；以及國泰須提供內部管控及提升飛行安全等措施。

事件引起國泰機組人員關注，有國泰空姐就情況表示憂慮，指公司至今仍未向員工發出任何指示，她質疑公司要如何判定員工有否參與，擔心會未審先判，「做法其實就是變相送中」，更憂慮情況日後會蔓延到其他公司及行業。

另一國泰空姐表示，雖然國泰較少有航班往返內地，但若被排上往返內地的航班，會備另一支手機，以防內地執法部門人員要求開機查閱時被認為支持示威，「這是唯一保障自己的方法」。

媒體報導，也有國泰員工認為內地民航局的警示行為非常之荒謬，因為遊行及會是《基本法》賦予香港人的自由，不應與工作拉上關係。他指即使被禁飛內地，仍會繼續席集會。他又指，最近有同事飛往內地時受到當地人員刁難，相信是與香港的示威活動有關。

另傳，有機組人員在內地被查手機，國泰港龍工會稱未收到相關消息。

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