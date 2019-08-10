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傳黑幫今明施襲 荃灣北角人心惶惶

2019-08-10 12:22世界日報 香港新聞組╱香港10日電

元朗、北角及荃灣早前先後發生疑針對黑衣示威者的襲擊事件，近日再傳出消息，稱黑幫今晚及明日會在荃灣及北角襲擊示威者，導致人心惶惶。警方稱留意到有關消息，強調會密切留意。

網上傳出有人號召星期日到北角襲擊反修例示威者，微博上亦有中國大陸網民聲稱要到香港「清除垃圾、教育廢青」，標籤了「福建志願者」的帖文有超過四萬則，瀏覽次數達三億五千萬次。

香港福建社團聯會榮譽主席吳良好說，相關活動不是由他所屬社團策畫。香港民陣副召集人陳皓桓昨天上午到北角警署報案，擔心星期日有黑社會襲擊市民，促請警方嚴正執法。

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