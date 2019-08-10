曾「硬」對佔中 香港警隊前「二哥」回鍋

2019-08-10 12:24 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 許依晨 ╱香港10日電



香港反送中示威活動不斷，警民衝突持續近兩個月，北京公開表態「止暴制亂，恢復秩序」後，港府宣布曾處置2014年佔中、2016年旺角騷亂、但人已退休的警務處前副處長劉業成為「臨時警務處副處長（特別職務）」，協助處理「大型公眾活動」。

在香港警隊歷史上，副處長級別的高級警官「回鍋」擔任重要職務，尚屬首次。據了解，該職務是一個編外職位，一般最長任期為六個月，主要協助警務處處長處理大型公眾活動和策畫未來多項大型行動。港媒報導，劉業成昨天上午已經開始工作，會同警隊高層開會商討相關事宜。

劉業成在行動指揮方面經驗豐富，2005年，時任港島總區高級警司的他參與應對了世貿會議韓農示威騷亂；2014年劉業成任行動處處長，拍板成立「總區應變大隊」並引入水炮車，以應對佔中示威者，在旺角騷亂的處置中，他安排戰術教官到現場提供意見。2018年11月劉業成結束34年從警生涯。

反送中示威活動短期內難停歇，香港警隊人手不足。港媒指出，前「二哥」劉業成短暫回歸警隊後，以「特別職務」的性質擔任副處長，協助鄧炳強，為警隊應付「反修例」引發的集會、示威問題，提供意見。

環球時報報導，劉業成有可能就是處理反送中行動的最高指揮官。