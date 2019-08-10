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反送中拘600人 13歲童路過也被抓 母斥無差別拘捕

2019-08-10 12:26世界日報 香港新聞組╱香港10日電

反修例示威遍地開花，警方指至昨近600人被捕；8月5日天水圍發生警民衝突，有13歲女童只是買書路過也被捕；當天下午有名母親張太太到警署哭尋女兒下落被阻撓，氣憤說警無差別拘捕，根本是天大笑話。警方事後證實，以涉嫌參與非法集結拘捕了一名13歲女童，是兩個月示威活動以來最年輕的被捕者。

綜合媒體報導，被捕的13歲少女被扣留3小時後才見到母親，警方到晚上7時才為她錄口供，一直拖到午夜才離開警署。13歲女童與當日一起被捕的14歲女同學回想起過程猶有餘悸，並深感委屈，她們分別展示書單及書局發出的取書時段手機短訊，二人循近消防局的馬路，是入屋邨到學校的必經之路，惟路過時被防暴警察包抄及噴胡椒噴霧。

兩名少女親述事件經過，13歲的張同學與14歲的陳同學當天相約，在天耀輕鐵站一齊返中學領取課本。據實地目擊，輕鐵站下車後可經商場天橋，或循近消防局的馬路，是入屋邨到學校的必經之路。

香港01報導，張同學說，當時見到大批市民圍警署，行人路上擁擠，兩人並無穿黑衣，在等待燈號時，因有大批傳媒在場，於是戴上街坊派的口罩，二人就在過紅綠燈途中，突然就有防暴警察包抄，殃及位於燈柱位置的她們，被迫向牆邊，並中了胡椒噴霧。

張同學指，當時她們都穿著短袖衫和短褲，手腳都「中椒」，有灼痛感，「當時心情非常不安，覺得自己好無辜。」隨後被命令在牆邊坐底，期間有同被捕市民用生理鹽水替她們清理，並安慰她們不要哭。

二人均指，當時警員不准她們用手機，只能偷偷錄一條WhatsApp口訊予家人，然後就被帶入警署，之後再無法接觸外界。陳同學猶有餘悸，哽咽說︰「當時好驚，不知自己做錯什麼。」

在警署外哭尋女兒的張太太表示，當天到警署尋找女兒被阻撓，不滿即使有書單作證，「都無差別照拉」，她形容這種無差別拘捕是「天大笑話」。

反修例示威遍地開花，警方指至昨近600人被捕，圖為早前於上環衝突中警方拘捕示威者...
反修例示威遍地開花，警方指至昨近600人被捕，圖為早前於上環衝突中警方拘捕示威者的資料照片。(中通社)
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