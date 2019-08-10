香港反送中升級 CNN：北京誘導

2019-08-10 12:27 世界日報 香港新聞組╱香港10日電



香港「反送中」示威行動已進入10周，反送中行動由和平理性升級至勇武抗爭，美國有線電視新聞網（CNN）指出，這種激烈抗爭其實是由北京當局所誘導的新戰略，企圖透過影響「沉默大眾」的日常生活，進而激起民怨，轉向唾棄反送中。

北京當局日前一再嚴詞批判香港情勢，試圖分化示威群體，並聲稱有「幕後黑手」操縱局勢。報導引述中文大學政治與行政學系副教授馬嶽稱，雖然目前未有任何跡象顯示外界對示威者的支持有所動搖，但當局企圖「離間」示威者與普羅大眾，甚至將「反送中」行動與港獨掛鉤，「他們瞄準溫和、保守的中年人--父母親害怕孩子違法、被捕，甚至摧毀他們的前途。」

雖然北京試圖將「反送中」行動與激進鼓吹港獨分子連結，馬嶽說，香港警方近期粗暴鎮壓示威者的行為，其實更加引起公眾不滿。

然而香港經濟確實因持續抗議受到傷害，香港股市8月5日跌至年初以來的最低點，在1個月內下挫10％，而許多普通香港市民投資股票市場，更多的退休基金與恆生指數掛鉤。

據報導，香港中文大學客座教授、時事評論人林和立（Willy Lam）指出：「屬於沉默多數的民眾，其實並不支持逃犯條例，但是他們也渴望回歸正常生活。」他認為，北京當局希望透過一再無視示威者的訴求、阻礙示威，激怒示威者做出更激進的行動，從而令香港大眾對示威者的支持消退，「北京最終期望，再有幾周的血腥對抗，輿論可能會反對激進的抗議者。」