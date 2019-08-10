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香港反送中4場遊行 警方全未批准料仍登場

2019-08-10 10:49中央社 台北10日電

香港今天和明天預計有4場「反送中」遊行集會活動登場，10日在大埔和黃大仙，11日在深水埗和港島東部，但警方都未批准遊行，只准許週日（11日）在維多利亞公園的集會。

綜合香港01等港媒報導，有民眾申請今天下午2時30分在位於新界的大埔集會，申請預計參與人數為5000人，但警方估計會有1萬人參加。有鑑於5日在大埔的集會，有示威者用挖泥車堵路並試圖攻擊警方防線，警方以今天的申請活動無法確保遊行安全而發出反對通知書。

另有申請人提出今天在黃大仙遊行，時間約是下午3時，警方說，申請人沒有得到場地管理人批准用地，沒有合理估計參與遊行人數及沒有提供足夠糾察，且5日當地發生投擲汽油彈、縱火等，造成警員受傷，警方因此發出反對通知書。

11日下午2時30分至晚上10時，有人申請在深水埗集會和遊行，預計1萬人參加。深水埗位於九龍半島西北部，5日、6日曾發生暴力衝突和街頭縱火，警方以當時深水埗警署遭到嚴重衝擊破壞為由，表示有理由相信類似衝擊破壞還會再發生，因此反對這次集會和遊行申請。

此外，有網民發起港島東大遊行，預定11日下午1時在銅鑼灣維多利亞公園集會，然後遊行到北角渣華道遊樂場。警方經過風險評估，僅批准於維園的集會，時間為下午1時至5時。

儘管這些遊行活動都未獲得警方批准，但預計仍會有民眾到場參與。

另據立場新聞，網傳「福建幫」再度招兵買馬，打算11日襲擊港島東大遊行的示威者。警方已在北角警署圍上水馬（充水式護欄）戒備。

香港反送中示威者和警方四日凌晨在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （...
香港反送中示威者和警方四日凌晨在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （法新社）
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