穿藍衣、PO合照…建制發起「全民撐警」

2019-08-09 13:00 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



繼5日的「三罷」後，香港各地今後連續3週仍可能有「反送中」集會遊行。歐新社 分享 facebook

反送中紛爭持續不息，社會氣氛緊張，更出現「黃」、「藍」對峙的場面和仇警情緒。建制派團體「守護香港大聯盟」明天將發起「全民撐警日」，呼籲參與市民當天穿著藍衣，並與警合照上載至Facebook、微信朋友圈、Instagram等社交平台，最好在帖文標籤「#全民撐警」、「#守護香港」。

香港01報導，一名行動發起人透露，大聯盟有逾1000個團體成員，已透過內部動員呼籲會員參與，至於有多少人響應，尚無從估計。

港澳辦和中聯辦前天在深圳向人大、政協、商界人士等550多名建制派人士傳遞北京立場，港澳辦主任張曉明再次呼籲愛國愛港力量「發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱作用」。隨即建制派圈子昨日廣傳一張口號為「全民穿藍 香港天藍」的宣傳圖片，該圖片由建制團體「守護香港大聯盟」發出，於明天發起「全民撐警日」，呼籲市民透過六大方式表示對警隊的支持。

據報導，民建聯立法會議員蔣麗芸表示，面對一浪接一浪的反修例示威浪潮，警察非常疲累，故她當天會響應穿藍衣支持，亦會呼籲其支持者穿藍衣或各種方式支持警察。