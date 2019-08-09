親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸禁參與金馬獎
大陸限縮自由行
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

官媒宣傳「止暴制亂」新華社：香港抗爭是「黑色恐怖」

2019-08-09 12:58世界日報 特派記者許依晨╱香港9日電

香港抗爭是「黑色恐怖」。 法新社
香港抗爭是「黑色恐怖」。 法新社
分享

媒體報導美國駐港總領館官員接觸香港「港獨」組織，中國外交部駐港公署有關負責人昨天緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達對其接觸港獨「頭目」的不滿和反對，要求美方就此作出澄清。

央視報導，駐港公署有關負責人表示，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，強烈敦促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，恪守領事人員身分與職責，立即與各種反中亂港分子畫清界限，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

另一方面，自港澳辦7日宣布，若香港局勢進一步惡化，北京將介入平息各種動亂後，中國官媒接連發動宣傳攻勢，新華社定調香港抗爭是「黑色恐怖」，人民日報則稱「愛國愛港力量無畏無懼、挺身而出」。

港澳辦7日在深圳舉行的座談會上與數百名香港建制派代表見面，港澳辦主任張曉明首次公開就「反送中」發聲，稱如果局勢進一步惡化，出現港府不能控制的動亂，中央有足夠多的辦法、力量平息各種動亂；同場的中聯辦主任王志民也形容當前的「鬥爭」是香港前途的生死戰。

人民日報昨天在頭版刊登題為「愛國愛港是香港社會主流」的評論員文章，內容稱，當前香港壓倒一切的急迫任務是「止暴制亂」，制止禍港、亂港、毀港行為，在事關香港命運的重要時刻，「愛國愛港力量」要發揮維護香港社會穩定的中流砥柱作用，挺身而出，以各種方式紛紛站到「鬥爭」的最前線。

反送中香港
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

國泰航空聲明擁護「一國兩制」 珍視大陸業務機會

2019-08-09 11:48

應對接機集會 香港機場T1連3天限進出

2019-08-09 11:37

示威衝突升級 陸委會再發香港旅遊警示

2019-08-09 11:14

穿藍衣、PO合照…建制發起「全民撐警」

2019-08-09 13:00

元朗暴力事件後人不來 豬扒飯名店生意跌2~6成

2019-08-09 12:57

新華社：香港抗爭是「黑色恐怖」

2019-08-08 23:41

雷射筆是攻擊性武器？ 港民批警雙重標準

2019-08-08 23:39

退團率暴增 香港觀光進入寒冬

2019-08-08 23:38

反送中抗議不只影響香港 連帶衝擊澳門博弈業

2019-08-08 20:34

香港情勢續升溫 陸委會9日發第4次旅遊提醒

2019-08-08 20:33

22個國家及地區 對香港發出旅遊警示

2019-08-08 20:28

反送中兩行動不如預期 分析：休整期未衰退

2019-08-08 18:23

一芳避兩制 上海改推新品牌茶飲

2019-08-08 10:14

深圳座談後 人民日報：打好香港前途「保衛戰」

2019-08-08 09:29
看更多

熱門文章

這支「妖股」曾連飆36根漲停 創辦人數百億資產卻歸零

2019-08-09 11:00

女子陷泥潭一天一夜 屍體竟向警方「揮手」求救

2019-08-08 22:18

中國正式抵制台灣金馬獎！李安最擔憂的事終究發生了

2019-08-09 09:38

反送中兩行動不如預期 分析：休整期未衰退

2019-08-08 18:23

颱風利奇馬即將直撲大陸而去 浙江、上海「剉咧等」

2019-08-09 10:55

新聞眼／陸航開第一槍 台灣旅遊業今冬恐更冷

2019-08-09 00:49

退團率暴增 香港觀光進入寒冬

2019-08-08 23:38

不參加金馬獎 陸媒：避免蔡英文撿到更大的槍

2019-08-09 01:01

自由行限縮衝擊陸航 山東航空取消台中、花蓮航班

2019-08-09 00:07

國泰航空聲明擁護「一國兩制」 珍視大陸業務機會

2019-08-09 11:48

反送中抗議不只影響香港 連帶衝擊澳門博弈業

2019-08-08 20:34

陸外交部回應美政府禁止採購華為等中國企業電信設備

2019-08-08 22:43

不來金馬獎的原因 國台辦：民進黨不斷製造事端

2019-08-08 17:23

中國抵制金馬獎 香港部分電影公司表態跟進

2019-08-09 10:15

影／陸人搶買日本電子鍋 董明珠：無關愛不愛國

2019-08-08 14:27

大陸抵制金馬獎 AIT：繼續支持美電影參加金馬影展

2019-08-08 19:29

人民幣中間價貶97點報7.0136 創2008年4月來新低

2019-08-09 09:54

香港情勢續升溫 陸委會9日發第4次旅遊提醒

2019-08-08 20:33

22個國家及地區 對香港發出旅遊警示

2019-08-08 20:28

蔣介石送宋美齡的秘密項鍊 七夕夜南京驚豔閃耀

2019-08-08 18:39

陸客限縮 衝擊發酵

2019-08-09 02:10

時隔7年 中日將舉行新一輪戰略對話

2019-08-08 15:25

美對中極限施壓A股影響弱化 陸將引導中長期資金進場

2019-08-08 22:34

限縮陸客來台效應 山東航空取消花蓮、台中兩航線包機

2019-08-08 18:15

高速公路服務區 美如蘇州園林

2019-08-09 02:15

811反送中遊行戰雲密布 北角恐爆白黑衝突

2019-08-08 16:47

鴻海又遭勞工維權團體指控 衡陽廠剝削高中實習生

2019-08-09 09:30

影／陸抵制金馬影展 陸委會批中共需解放思想

2019-08-08 18:02

陸委會：小三通9月航班已公告 沒有停航異動

2019-08-08 20:24

美豔人妻KTV拒陪酒 遭5醉客打死

2019-08-09 12:43

美駐港官員會晤黃之鋒 中國提交涉

2019-08-08 17:33

旅遊業者錯愕：心裡有譜 但沒想到這麼快

2019-08-09 00:44

雷射筆是攻擊性武器？ 港民批警雙重標準

2019-08-08 23:39

大陸出口掃陰霾 7月轉正

2019-08-08 23:23

時隔七年 中日重啟戰略對話

2019-08-08 23:43

史上最貴科創板上市 中一簽最高可賺45萬

2019-08-08 14:55

華為回應美進口禁令：將繼續在美法院挑戰合憲性

2019-08-08 17:11

鼓勵夜生活 上海一口氣公布百餘處夜間文化旅遊點

2019-08-08 20:13

高雄參訪團探訪北京中關村 一窺科技進步奧密

2019-08-08 21:16

應對接機集會 香港機場T1連3天限進出

2019-08-09 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top