官媒宣傳「止暴制亂」新華社：香港抗爭是「黑色恐怖」

2019-08-09 12:58 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 許依晨 ╱香港9日電



香港抗爭是「黑色恐怖」。 法新社 分享 facebook

媒體報導美國駐港總領館官員接觸香港「港獨」組織，中國外交部駐港公署有關負責人昨天緊急約見美駐港總領館高級官員，提出嚴正交涉，表達對其接觸港獨「頭目」的不滿和反對，要求美方就此作出澄清。

央視報導，駐港公署有關負責人表示，中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務，強烈敦促美駐港總領館人員恪守《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》等國際法和國際關係基本準則，恪守領事人員身分與職責，立即與各種反中亂港分子畫清界限，立即停止插手香港事務，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。

另一方面，自港澳辦7日宣布，若香港局勢進一步惡化，北京將介入平息各種動亂後，中國官媒接連發動宣傳攻勢，新華社定調香港抗爭是「黑色恐怖」，人民日報則稱「愛國愛港力量無畏無懼、挺身而出」。

港澳辦7日在深圳舉行的座談會上與數百名香港建制派代表見面，港澳辦主任張曉明首次公開就「反送中」發聲，稱如果局勢進一步惡化，出現港府不能控制的動亂，中央有足夠多的辦法、力量平息各種動亂；同場的中聯辦主任王志民也形容當前的「鬥爭」是香港前途的生死戰。

人民日報昨天在頭版刊登題為「愛國愛港是香港社會主流」的評論員文章，內容稱，當前香港壓倒一切的急迫任務是「止暴制亂」，制止禍港、亂港、毀港行為，在事關香港命運的重要時刻，「愛國愛港力量」要發揮維護香港社會穩定的中流砥柱作用，挺身而出，以各種方式紛紛站到「鬥爭」的最前線。