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元朗暴力事件後人不來 豬扒飯名店生意跌2~6成

2019-08-09 12:57世界日報 香港新聞組╱香港9日電

數千香港市民到香港機場靜坐，抗議元朗暴力事件以及警方不作為。 (路透)
數千香港市民到香港機場靜坐，抗議元朗暴力事件以及警方不作為。 (路透)
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香港元朗地區7月21日黑夜發生白衣人襲擊事件至今兩周，無人被起訴，更不時傳出白衣人再現傳聞，令區內飲食業生意大受影響。多間店舖均表示生意起碼下跌二至六成。香港零售管理協會主席謝邱安儀冀港府盡快解決紛爭，讓社會及市道盡快緩和。

綜合媒體報導，一間有眾多冠軍咖啡師駐店而聞名的咖啡店Accro Coffee，近來生意大跌近六成，老闆阿健認為不單因人們不敢外出或到元朗，亦是受大環境影響。不過他無懼白色恐怖，5日響應三罷（罷工、罷課、罷市），休業一天。

襲擊事件後生意跌了兩成的大同老餅家，老闆謝生理解現在是非常時期，希望紛爭早日完結、早日回復。賣豬扒飯賣到全區無人不知的老字號成記茶寮，大無畏地日日如常開店，老闆梁生指最近生意跌近三成：「周圍都有得吃，為何不去安全的地方吃？他們覺得有風險就自然不來。」

在元朗開業20多年的士林台灣麵老闆易生指，生意自6月已開始減少，他說：「6月12日示威開始，人人心態已是示威，亦沒有胃口吃。解決不到問題，很難做到生意。」

香港經濟日報報導，謝邱安儀對元朗現況感到憂心，若政治因素持續，恐深度影響當地居民生計；另外，零售及旅遊業關聯深，政治不穩直接影響香港安全形象，導致遊客數量下跌，「以前大家認為香港非常安全，但近日相信大家都有疑惑。影響的不只是元朗區，還有其他旅客區。直接影響生意及人流。」

她坦言，要即時應對策略難，但會積極向政府反映業界情況。

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