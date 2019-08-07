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一芳完蛋了嗎？吳寶春曾捲統獨風波 店家近況曝光了

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一芳完蛋了嗎？ 網舉前例 吳寶春統獨風波後生意更好

2019-08-07 20:09聯合新聞網 綜合報導

網友拿吳寶春麵包與一芳水果茶對比，討論生意是否會因抵制大受影響。圖／聯合報系資料...
網友拿吳寶春麵包與一芳水果茶對比，討論生意是否會因抵制大受影響。圖／聯合報系資料照
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連鎖手搖飲料店「一芳水果茶」5日在微博上聲明，不只譴責響應罷工的香港加盟店，還堅決維護一國兩制，該公告在港台引發爭議，許多民眾發起拒買抵制。該風波讓網友想起過往「吳寶春麵包」也曾因捲入統獨議題，於網路風向中被強烈抵制，因此他在PTT上提問「吳寶春生意有受影響嗎」。

吳寶春麵包在台一共有6間門市，分別位於台北、台中與高雄，還在6月21日於花蓮新開「洄瀾共好店」。一名網友稱自己居住的城市沒有展店，因此於PTT上以「吳寶春還是繼續狠賺台灣人的錢嗎」為題，詢問網友在歷經統獨爭議後，吳寶春麵包店的生意是否有受影響。原PO還在文末猜測，他說「以台灣人的個性，我猜應該是絲毫不受影響」。

據其他網友的觀察，如今各家分店的麵包依然搶手，不少分店晚上8點關門，但下午6點麵包就全數賣光，即便是平日時段，店內選購人潮還是很多，就連百貨公司的臨時櫃都賣超好。亦有網友提出，自己的確在吳寶春表明「支持一國兩制」後就不曾購買，但進一步分析，由於吳寶春麵包的售價較貴，一般呼籲抵制的「青年」本來就不會買，生意自然不受影響。

而原PO猜測台灣人抵制一定失敗的結論，網友一致「十分有感」，表示「只要試吃切很大塊，台灣人還是照樣買單」、「抵制的效應遠低於變向廣告宣傳效應」、「林鳳營牛奶照樣暢銷」。據悉，吳寶春在上海的第二家門市於今年4月順利開業。

然而有網友指出，撇開政治立場來看，吳寶春麵包為世界冠軍，主打高品質的消費市場，想吃好麵包還是只能買他的，但一芳水果茶不同，以年輕族群為主要客群，且加盟店主與總部立場不一致，不一定能如吳寶春一樣不受影響。

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