央視警告丟五星旗港人：躲過初一躲不了十五 欠債要還

2019-08-07 14:06 世界日報 北京7日電



來源：聯合新聞網

香港反送中群眾三天內二度將五星旗丟入海中，央視6日在新聞聯播的「央視快評」中用極為嚴厲的口吻警告衝撞政府機關與扯下五星旗的香港示威者，稱他們「躲得過初一，躲不了十五！」少數亂港暴徒所欠的債遲早是要還的。」另外，人民日報也發表文章評論香港問題，稱「『一國兩制』有三條底線絕對不能觸碰」。

央視警告示威者：欠債要還！ (視頻截圖) 分享 facebook

本報系聯合報引述央視快評報導，隨著暴力行動的蔓延，發生在香港的以所謂「反修例」為旗號的「和平」遊行早已變質，少數極端暴力分子唯恐香港不亂，瘋狂打砸，恣意破壞香港公共交通和社會秩序，造成大量航班取消、港鐵停運，嚴重影響了廣大民眾的正常生活。一些香港員警家屬更是遭到暴徒的「人肉」與恐嚇。

快評說，少數亂港狂徒甚至直接挑戰國家尊嚴，幹出漢奸賣國賊的卑鄙勾當。在這些暴徒無法無天的惡行下，香港正在被推向極其危險的境地！愈演愈烈的暴力活動已無關修例爭議，少數暴徒的狼子野心昭然若揭。這些跳梁小丑的險惡居心，就是企圖綁架全港市民，癱瘓香港政府，進而公然挑戰國家主權和中央政府權威。

快評指出，面對少數暴徒的亂港行徑，香港700萬同胞沒有沉默，他們以實際行動向暴亂惡行堅決說不，很多香港民眾自發高唱國歌，把國旗重新升起。愛國愛港的市民向暴徒喊話：「你們拆一次，我們升一次！」

快評稱，「躲得過初一，躲不了十五！少數亂港暴徒所欠的債遲早是要還的」。我們堅決支持特區政府和警隊捍衛法治，採取果斷措施，以雷霆行動懲治暴徒，盡快恢復秩序。企圖撕裂香港、摧毀香港的邪惡圖謀絕對不會得逞。

人民日報：一國兩制3底線勿碰

此外，人民日報針對香港問題發表評論員文章聲稱，「一國兩制」有三條底線絕對不能觸碰，一是危害國家主權安全，二是挑戰中央權力和香港基本法權威，三是利用香港對中國進行滲透破壞活動。

這篇以「『一國兩制』底線不容挑戰」的文章還說，近期一些「激進分子」以「反修例」為名，在香港製造「一系列極端暴力事件」，不僅破壞香港「繁榮穩定的大局」，也已「觸及『一國兩制』的原則底線，性質十分嚴重，影響十分惡劣」。

文章說，倘若有人試圖觸碰挑戰「一國兩制的三條底線」、干擾破壞「一國兩制」，「注定是妄想，注定是徒勞，也注定是會徹底失敗的」。