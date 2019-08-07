深圳演習對抗「黑衣人」劍指香港？ 網友：這是明示

2019-08-07 14:07 世界日報 北京7日電



來源：YouTube

香港反送中示威愈演愈烈，在這敏感時機，廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動的畫面曝光，扮演「示威者」的人群身穿黑衣、戴口罩、戴頭盔，與香港示威的黑衣人裝扮相似，外界普遍認為，此次練兵行動對香港「亮劍」意味濃厚。有網友評論這是「敲山震虎」、「連衣服都一模一樣，這是暗示嗎。這是明示啊。」

「深圳亮劍」演練對抗「黑衣人示威」橋段 (取材自微信) 分享 facebook

綜合媒體報導，「深圳亮劍」演練現場有特警科目演練、警用直升機巡邏、突發事件應急處置等內容，出動了50輛裝甲車、200輛衝鋒車、1200台鐵騎摩托車、5架直升機、2輛水陸兩棲車等裝備，共1.2萬名警力。深圳公安官方微博全程直播。

從演練畫面看到，大批特警人員一字排開，手持長盾牌組成多個分隊，應對身穿黑色衣服、戴上頭盔、口罩以及手持標語的示威者，現場廣播起初形容他們為滋事分子。

部分「示威者」更以投擲燃燒彈和自製火焰車的方式衝擊警方防線。其間特警舉紅旗示警，並發射催淚彈及出動警犬，盾陣不斷將防線推前，最終包圍示威者和緝捕帶頭者平息騷亂。

演習過程中，影片旁白介紹將「示威者」稱為「暴徒」。由於深圳演練的「示威者」造型，與近日街頭抗爭的示威者十分相似，引起外界猜疑，中央政府藉此次演練警告，暗示公安有直接介入香港的可能性與能力。

雖然官方並未將兩件事聯繫在一起，但深圳警方的演練早已引起中國網友熱議，還說這是「瘋狂暗示對岸（香港）。」