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十天兩度記者會 港澳辦重申：勿踩一國兩制底線

2019-08-07 13:01世界日報 香港7日電

模擬平息暴亂和示威群眾，藉此震懾香港反送中的意味相當濃厚。 中國新聞社
模擬平息暴亂和示威群眾，藉此震懾香港反送中的意味相當濃厚。 中國新聞社
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香港反修訂「逃犯條例」示威活動愈演愈烈，國務院港澳辦發言人楊光昨天重申北京力挺香港特首林鄭月娥的立場，並稱反對派要求她辭職「不會得逞」。至於北京是否考慮出動解放軍駐港部隊，楊光未鬆口，僅再度強調絕不允許挑戰「一國兩制」。

多年來從不舉行記者會的國務院港澳辦，十天內第二度面對媒體，就香港局勢公開表態。楊光將目前香港情勢定調為「極端暴力行為」，並指汙損國徽、摘下五星旗扔入海中，是冒犯「國家尊嚴」、挑戰「一國兩制」原則底線。

力挺林鄭留任

楊光指稱，香港局勢已發展到嚴峻地步，當前迫切任務就是「止暴制亂、恢復秩序」，北京堅定支持林鄭月娥帶領港府依法施政、港警嚴正執法，以及港府有關部門、司法機構依法嚴懲暴力犯罪分子。

港澳辦重申，不許挑戰一國兩制，加強愛國教育。 新華社
港澳辦重申，不許挑戰一國兩制，加強愛國教育。 新華社
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針對北京是否考慮出動解放軍駐港部隊等敏感問題，楊光未正面回答，僅表示，解放軍駐港部隊會依照基本法和「軍法相關規定行事，相信有北京和香港市民的支持，港府和警隊完全有能力懲治暴力犯罪，恢復社會秩序。

楊光還區分示威人士稱，「站在前台的，是部分激進暴力分子；居中的是部分被誤導、被裹脅的善良市民；幕後慫恿，支持激進暴力分子的則是香港裡外的『反中亂港』勢力」。

楊光公開點名西方政客和台灣當局，指香港二月啟動修訂「逃犯條例」以來，「部分西方政客與台灣當局公然站在前排，指手畫腳，發表很多顛倒黑白、不負責任的言論」。他稱，示威者敢公然挑戰「一國兩制」原則底線，與「西方政客的搧風點火」 分不開。

港澳辦重申，不許挑戰一國兩制，加強愛國教育。 中國新聞社
港澳辦重申，不許挑戰一國兩制，加強愛國教育。 中國新聞社
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於此敏感之際，深圳昨也舉行「深圳亮劍」海陸空大演練，動員1萬2000名公安參與，模擬平息暴亂和示威群眾，藉此震懾香港反送中的意味相當濃厚。現場廣播改稱示威者是暴徒，最後還稱「成功處置暴力騷亂事件」。

近期廣東佛山等地也有類似演習，且不只出動直升機，更多的是戰機。駐地惠州的解放軍陸軍第74集團軍日前也在湛江反恐訓練。

加強愛國教育

香港新聞組╱香港7日電

另據明報報導，港澳辦新聞發言人徐露穎昨表示，注意到香港連串示威遊行和暴力衝突中有年輕面孔，深刻感受到香港國民教育確實存在問題，稱熱愛國家應是青年開學的第一課，但很多學校卻缺失這課。她批評有教師鼓動青年學生上街遊行，孩子上街而家長沒有制止，說要加強香港青年的國民和愛國教育，讓他們從小就全面、深入、客觀地了解自己國家和民族。

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