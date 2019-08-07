香港首場民間記者會 戴頭盔、口罩講真相

2019-08-07 12:59 世界日報 香港7日電



首場民間記者會，戴上頭盔講真相+美眾議院長將推香港民主法案。 美聯社 分享 facebook

香港歷經「大三罷」和七區集會之後，昨天一大特色，就是記者會多。在連串記者會間，值得重視的是未來天天都有的警方記者會，因其公布一組數字；以及首度出現的「民間記者會」，因其未來將成示威民眾發聲平台。

警：5日拘148人 裝甲車「除路障」

警方記者會，一組數字是說8月5日行動共拘捕148人，包括95男53女，年齡最小的是13歲。警方指他們涉嫌非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等。

警方的另一組數字，是說5日的行動中共使用約20發海綿彈、140發橡膠子彈、約800發催淚彈，有7名警員受傷。對出動「銳武」裝甲車，警方稱是大型事故中使用的交通工具，主要是防禦性，包括運送警員、裝備、掃除路障等。

警方記者會間有插曲，是香港記者協會在會中表達抗議，指過去幾星期前線記者遭警察用燈照眼及鏡頭、用盾牌推撞、用粗口侮辱、甚至肆意拘捕。參與的記者也在警方代表進場時，用筆敲頭盔。部分出席的記者戴著頭盔，身穿反光衣。

在旺角召開的「民間記者會」，出席成員有十多人，均戴上口罩，幾名發言人更戴上頭盔，他們都不願透露全名，以化名稱呼。

發言人陳先生說，鑑於港府及警方的記者會，言論不實，惡意扭曲市民抗爭行為，熱愛香港、爭取公義的香港人感到極度憤慨及失望，因此決定自組民間記者會團體，集合更多未被主流媒體報導的聲音，公告天下。

「民間記者會」只是將民眾聲音向外宣揚的平台，所述內容均由民眾發聲，旨在平衡政府「一言堂」，希望將更多真相拼湊讓香港市民得知。

挺反送中 波洛西將推香港民主法案

香港新聞組╱香港7日電

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）6日發表聲明表態支持香港「反送中」示威者。她讚揚港人表現出極大勇氣，並表示參眾兩院的兩黨議員將開始推動香港人權和民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的立法工作。她並重申呼籲華府暫停向香港警方銷售彈藥，以及人群管制裝備。外交部駐香港公署發言人反對波洛西的聲明，要求其立即停止推動有關涉港議案。