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女示威者被男警抬走甩內褲走光 網友私訊艾瑪華森籲關注

2019-08-06 16:16香港01 記者安祖娜／報導

警方前晚凌晨在天水圍制服一名穿長裙的女示威者，期間女示威者下身走光，有市民質疑警...
警方前晚凌晨在天水圍制服一名穿長裙的女示威者，期間女示威者下身走光，有市民質疑警方行為不尊重女性。圖擷自香港01
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警方前晚（5日）凌晨在天水圍制服一名穿長裙的女示威者，過程中她曾被拖行，防暴警察將她抬進警署時，女示威者下身完全走光，大腿外露、內褲亦鬆脫，事件令人質疑警方不尊重女性。警方回應時指女示威者穿裙子及激烈掙扎，強調不牽涉性暴力。不滿警方回應的市民及團體昨於天水圍警署外抗議，亦有網民以另類方法希望喚起國際關注，呼籲大家私訊聯合國婦女署親善大使艾瑪華森以及一直為女權發聲的演員安海瑟威等，期望對方為事件發聲。

有市民及團體不滿警方就制服女示威者引致走光事件的回應，質疑警員任由女示威者持續走光而不作遮掩，是不尊重女性和性暴力表現，昨日於天水圍警署外抗議，高呼「譴責警察性暴力」、「放人」等口號。大批軍裝警員在未有警告下追趕及截查市民，防暴警察使用胡椒噴霧及發放催淚彈驅散示威者，更一度舉起警告牌示意或會開槍。

除了親身上街抗議，有網民於連登討論區發起行動，期望將事件推至國際層面喚起關注，呼籲集體向英國女演員、擔任聯合國婦女署親善大使的艾瑪華森發訊息講述事件。

網民貼出的訊息內容指出，港人自6月以來多次受到警方暴力對待，期望艾瑪可就事件發聲，以引起國際社會對事件的關注，制止警方的暴力行為，「我們謙卑地懇求你的關注，希望你能夠表達並譴責這種對女性的不尊重行為」。

不少網民均表示會響應行動，有人更分享私訊截圖仍證明，呼籲「大家一齊幫手，推到她出聲」，「告到全世界所有國際女權組織都知」。有網民其後更整體出一系列關注女性權益學者及藝人的社交媒體名單，包括諾貝爾和平獎得主馬拉拉、美國前總統奧巴馬妻子米歇爾、關注女性權益學者朱迪斯‧巴特勒、歌手女神卡卡、演員安海瑟威及著名主持艾倫狄珍妮等，呼籲網民同時向她們發訊息以增強效果。

有網民說笑人家作為演員難以脫離內地市場，擔心或因而影響其會否為港發聲，有人笑言倒不如向女神卡卡求助，「反正她都已經被封殺，影響不大」。

延伸閱讀：

【天水圍示威．持續更新】示威者聞警車增援散去　檢半百催淚彈殼

【8.5天水圍】女示威者遭制服抬走持續走光　警：她穿裙激烈掙扎

文章授權轉載自香港01》

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