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「一國兩制」風暴 一芳水果茶老闆臉書遭謾罵洗版

2019-08-06 15:04聯合報 記者黃寅╱即時報導

一芳水果茶因在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工言論，在台灣也引起不小風暴，老闆柯梓凱的臉書被許多網友留言謾罵，還有人埋怨「 一堆加盟主被你害死」但一芳水果茶下午也發出聲明道歉，表示這是「偶發事件」未來會「恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣」。

臉書上的批評言論多是針對「一國兩制」議題而來，有人說「快去中國開店，你一定能發大財，順便連國籍一起搬過去」、「 台灣做不下去可以收了 回歸你祖國懷抱」、「趕快去捧習大大L.p.吧」、「 滾出台灣吧」，還有人把吳寶春一起罵下去「跟吳寶春搭一組啦 舔共好香」、「 吳寶春麵包配上一芳水果茶，九二共識套餐」也有人直接說「拒喝！」。

極少數的「冷靜」、「加油....不得不低頭..」等看似鼓勵的留言，幾乎淹沒在一片的罵聲中。

一芳水果茶近年拓展迅速，公司號稱全球有1400家門市，平均每天共可賣出25萬杯「黑糖粉圓鮮奶」而且黑糖粉圓鮮奶也才剛在今年的「台中珍奶節」獲得「最強Q彈」冠軍。老闆柯梓凱最近也才上了立委江啟臣的臉書直播專訪，暢談他的創業辛酸，一切都顯示他的創業正處巔峰，未料竟因政治事件而遭遇風暴。

不過一芳總部今下午也發出聲明表示：1. 「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌 一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消 費者提供最佳產品和極致體驗。

2. 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法 規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3. 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。

一芳水果茶總部聲明。圖／記者黃寅翻攝
一芳水果茶總部聲明。圖／記者黃寅翻攝
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一芳水果茶老闆柯梓凱的臉書被許多網友留言謾罵。圖／取自柯梓凱臉書
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