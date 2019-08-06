威懾香港？深圳1.2萬公安防暴大練兵 出動直升機、快艇

2019-08-06 14:54 世界日報 北京6日電



中國新聞組／北京6日電

來源：聯合新聞網

香港反送中示威愈演愈烈，有網友發布照片並配文稱「深圳市寶安區人民警察連續三天集結防恐！」與香港一海之隔的深圳灣口岸附近，5日舉行一場聲勢浩大的演習，出動直升機及裝甲防暴車、快艇等多種裝備，各式警種人員全副武裝列隊。廣東省公安廳消息稱，類似演習從上月底已在廣東多地舉行，而這次將移師深圳石岩再度大練兵，「深圳亮劍」行動將有1.2萬名警力參演。

綜合媒體報導，廣東省公安廳7月30日在佛山舉行建政70周年安保誓師大會暨夏季大練兵啟動儀式後，有網友拍到，深圳寶安區連續三日有大批警察集結，疑似進行防恐演習。從該網友發布的照片中所見，現場為一座辦公大樓前的廣場，大批交警、防暴輔警在公路上集結，另有多架特警防暴車、裝甲車。

有網友拍到，深圳寶安區連續三日有大批警察集結，疑似進行防恐演習。 (警方提供) 分享 facebook

有網友則將深圳的演習與香港連結，留言稱「哪怕不是去香港，寓意誰不知道？」、「（演習）起到一定的震懾作用，讓暴民不要太猖狂。」

5日的演習在深圳灣口岸附近深圳一側的陸地和海面空域舉行，當局出動六架直升機和近十艘快艇高速在深圳灣海面和上空來回飛行巡邏，視頻中，可以看到不遠處的深圳灣大橋和香港新界。相關人士表示，近日在佛山等地有看到類似的演習，「這邊不只有直升機，更多的是戰機」。除了警察和武警外，駐地惠州的解放軍陸軍第74集團軍也在湛江舉行反恐訓練。

有網友拍到，深圳寶安區連續三日有大批警察集結，疑似進行防恐演習。 (警方提供) 分享 facebook

廣東省公安廳消息人士表示，此類的演習近醫周來已在省內多個地方舉行，共有16萬警力參與。而近日則移師深圳舉行，不過該消息人士並未證實演習與香港有關。