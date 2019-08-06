洛杉磯-香港航班未生變 旅客出行先確認

2019-08-06 13:42 世界日報 本報記者／洛杉磯報導



香港大罷工導致陸空交通癱瘓，此情形也讓準備去香港旅遊或辦事的南加華人旅客擔憂，但一些機票業者表示，目前旅客還暫無退票動作，香港的幾家航空公司也沒有發布取消洛杉磯到香港的航班消息。

機票業者Lucas表示，最近接到很多旅客的電話問詢，詢問關於去香港是否會發生意外的事情，或有安全及行程影響，不少旅客都是幾個月前就開票訂位子的人，出發日期在9月和10月，所以大家都還在觀望中。另外洛杉磯飛香港的航線還在正常運營，目前沒有收到航空公司採取特殊措施的通知。

香港航空目前仍保持正常運營，該公司表示，香港機場目前只是取消部分航班而已，沒有影響洛杉磯飛香港的航線，航空公司一直對洛杉磯航線非常重視，所有最好的資源都放在洛杉磯市場。國泰航空官方網站在洛杉磯到香港航線部分也沒有任何變化。

華人劉先生來自香港，他表示，目前有一些來美的香港留學生已回香港支援反送中，有的人一個月前就已回去，有的是最近準備回去。他的女兒最近也在香港度假，他只提醒她出門要小心人多的地方，要用美國護照進香港，不要用香港身份證回去，碰到事情不要講中文要講英文，並尋求美國領事館介入。

他說，他支持香港民眾的立場，如果因為罷工導致航班延誤，他覺得並不是很嚴重的事情，罷工或許導致航班延誤一兩天，但是不罷工可能失去以後的自由，所以他表示可以理解。

也有華人表示香港的示威遊行運動週期過長，已開始影響民眾生活和出行，華人Mike李以往去亞洲玩，都會去香港看朋友，但這次因為反送中不得不避開香港，他說，現在香港各方勢力糾結，他擔心會有安全問題，所以暫時不會去香港。

香港國際機場當地時間8月5日指出，截至當天下午2時 ，機場已處理465班航班，77班航班則需取消。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場。機場緊急事故應變中心於當天早上7時啟動，與機場各業務夥伴協調運作，繼續維持該有的秩序運作。