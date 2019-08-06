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示威9周…香港遊安全？CNN：運作正常 但隨時劇變

2019-08-06 13:44世界日報 香港6日電

來源：YouTube

香港示威進入第9周，目前已有十多個國家及地區對香港發出旅遊警告。CNN去年根據蓋洛普民調發表的「2018全球法律秩序報告」，曾選出10大安全旅遊地區，新加坡居榜首，香港躋身第5；CNN 3日再度發表《去香港旅遊還安不安全》文章，指出香港整體運作仍然正常，但示威運動期間，隨時可能發生劇變。

香港示威進入第9周，目前已有十多個國家及地區對香港發出旅遊警告。 法新社
香港示威進入第9周，目前已有十多個國家及地區對香港發出旅遊警告。 法新社
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大公報引述文章報導，示威初期，多在周末舉行，比較和平有序。但進入7月後變得難以預測、充滿暴力，有些示威者故意選擇遊客眾多的地區遊行，比如尖沙咀和銅鑼灣，迫使大型商場關閉，還有示威者選擇在機場集會，為了將訴求廣而告之給各地遊客。

港媒報導，長期的示威對旅遊業造成影響，目前英國、加拿大、日本、南韓和阿聯酋（UAE）已就香港局勢向國民發出警示，而Twitter等社交網站平台亦有多人搜尋及發問，到底香港是否還適合旅遊。根據旅遊分析公司ForwardKeys的數據指，在6月16至7月13日亞洲去香港的機票訂購率，與去年同期比，下跌了5.4%。

有遊客告訴CNN，他在尋找酒店的時候誤闖示威地帶，被催淚煙嗆到。有受訪的英國旅客表示，感到氣氛緊張，但相信「避開示威區就安全」。香港航空公司及酒店集團，也指生意往下掉，旅遊業受到影響。

CNN總結道，香港整體而言運作仍然正常，只是示威運動進行期間，可出現劇變。

CNN引述多個旅遊業單位的回應，香港旅遊事務署指出「大部分遊行和平有序，且只在特別區域、特別時段進行」；天星小輪也指服務未受影響，但從澳門開往上環的船航班有時會暫停。

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