七區集會蔓延14區…港警：兩月放1000催淚彈 拘420人

2019-08-06 13:42 世界日報 香港6日電



外界質疑警方屢在民居發射催淚彈不恰當，警方說是「逼不得已」。 路透社 分享 facebook

香港反送中集會昨日從7區蔓延至14區，警方首度披露，6月9日至前日晚（未計算昨日），共施放約1000枚催淚彈、160發橡膠子彈及150發海綿彈；逮捕420人。外界質疑警方屢在民居發射催淚彈不恰當，警方說是「逼不得已」。

明報報導，警方過去一直沒公布使用槍彈數量，昨稱將於每日下午4時舉行記者會交代。根據警方最新數字，未計昨日多區清場行動，共施放約1000枚催淚彈、約160發橡膠子彈及約150發海綿彈。

外界質疑警方屢在民居發射催淚彈不恰當，警方說是「逼不得已」。 路透社 分享 facebook

對於外界批評警方多次在民居附近放催淚彈，警察公共關係科高級警司江永祥強調，不希望在民居附近使用催淚彈，但「逼不得已」；他解釋，這是為了在警方與示威者之間製造安全距離，避免雙方衝突，減少受傷機率，事前已盡量提醒居民關好門窗。警方未統計於民居附近放的催淚彈數目。

民權觀察成員王浩賢表示，警方在人群管理措施分為不同武力級別，質疑警方「跳過較低武力做法」，直接施放催淚淚是「為了快速清場與便利執法」。警察公共關係科署理總警司余鎧均說，原本反修例示威整體和平有序，但自衝擊立法會後，多區示威愈演愈烈，尤其連串不合作運動，漠視他人權利，昨日堵塞港九主要幹道，影響需緊急服務的市民。

7區集會蔓延14區…港警：近兩月放1000催淚彈 拘420人 路透社 分享 facebook

另外，根據警方數字，6月9日至昨日凌晨，共拘捕420人，包括347男73女，年齡介乎14至76歲，他們涉暴動、非法集結、襲警、阻差辦公、藏有攻擊性武器。

據報導，警方說，行動中139名警員受傷，兩人仍留醫，較嚴重是斷指、骨折；至於7月21日元朗白衣人襲擊市民事件，警方上周末再拘捕4人，至今23人被捕，涉非法集結。

警方另稱，昨日截至下午在全港拘捕82人，當中76人在天水圍被捕，涉非法集結。