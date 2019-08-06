「三罷」累股市 香港金融地位鬆動

2019-08-06 13:42 世界日報 香港6日電



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港人聲援「反送中」昨天發起大罷工，香港特首林鄭月娥昨天上午雖舉行記者會試圖「滅火」，但市場瀰漫不安情緒，加上人民幣兌美元匯率跌破7元關口，MSCI香港指數出現連續第9天下跌，成為 1997年回歸以來最長跌勢，港幣昨早亦走弱，曾跌穿7.83，是6月19日以來的新低。外媒評論，若香港喪失自由度，或北京採取軍事干預，衝擊將會非常巨大，會動搖香港做為國際金融中心的地位。

三罷運動嚴重衝擊香港運作，港股狂瀉，亞洲金融中心地位鬆動。 香港中國通訊社 分享 facebook

三罷運動嚴重衝擊香港運作，林鄭出面警告加安撫，卻未能穩定市場信心，反而讓原本處在「觀望狀態」的港股直線崩盤，盤中跌幅一度逼近800點。港股收盤大跌767.26點，跌幅達2.85%，創今年以來最低點。滙盈資產管理有限公司駐香港董事總經理謝明光說，恆指會繼續跌，「我看不到底部」。

彭博資訊報導，香港企業信心原已因美中貿易戰而薄弱，現在因持續示威嚇跑觀光客而面臨新挑戰。上季香港經濟成長料將較之前三個月趨緩，6月零售銷售較去年同期減少6.7%，IHS Markit採購經理人指數跌到2009年以來最低點。

三罷運動嚴重衝擊香港運作，港股狂瀉，亞洲金融中心地位鬆動。 美聯社 分享 facebook

另據金融時報報導，儘管北京對香港亂局的軍事干預仍是個模糊的威脅，但若成真，勢將破壞香港做為國際與中國之間商業和投資「中繼站」的重要角色。

報導稱，中國企業為籌措美元資金，相當仰賴香港的金融市場，而這個市場是根植於香港基於英國普通法的獨立法律體系。少了這層法律架構，中國的國營和民企很難繼續在香港籌措美元資金，而香港做為中企進行海外投資安全根據地的地位也可能受威脅。

香港示威人士和政府之間的纏鬥已損害香港經濟。荷蘭國際集團經濟學家彭藹嬈已調降香港今年經濟成長率預估，從1.8%降至1%。

亞洲企業領袖協會執行理事祈福德則在南華早報投書，以「若來自中國的『河水』繼續上升，香港的金融中心地位可能會被淹沒」為題，指出香港若進一步由中國主導，將威脅到香港的監管制度、企業治理高標準與新聞和資訊的自由度，使得香港做為亞洲金融中心的地位面臨風險。