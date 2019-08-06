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一芳變「共芳」深水埗分店招牌遭人噴漆惡搞

2019-08-06 12:15聯合新聞網 綜合報導

香港深水埗分店招牌遭人惡搞。圖擷自Yanki Tang臉書
香港深水埗分店招牌遭人惡搞。圖擷自Yanki Tang臉書
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手搖飲料店「一芳水果茶」昨日在官方微博發文支持一國兩制，並譴責香港罷工，引起台灣網友怒罵、揚言拒喝。而一芳在香港的分店，疑似因抗議民眾不滿，在招牌上噴漆抗議，把原本的一芳改為「共芳」、台灣水果茶也被改為「支那水果茶」。

一芳水果茶官方微博昨日發布聲明，稱網路上有人流傳一芳門市「與香港人同行」的店休說明，表示那是加盟店主個人行為，與直營店無關，並堅決支持一國兩制，強烈譴責罷工。消息一出引起網友揚言拒喝，網路上也出現將一芳商標畫成跪姿、台灣二字也改成簡體字的中國，惡搞LOGO表達抗議。

風暴越演越烈，網友在PTT上發文，照片當中一芳位於深水埗的分店遭人噴漆，將原本寫著「一芳台灣水果茶」惡搞成「共芳支那水果茶」，英文「TAIWAN」的字樣，也被黑色噴漆抹掉。許多網友看到留言「這個猛」、「共芳好喝嗎」、「香港人讚，給推」。

不過據《東森新聞》報導，一芳深水埗分店今日凌晨則在臉書粉絲專頁上表示，一芳台灣水果茶─香港並沒有經營任何微博帳號，對於網路上流傳的聲明與香港總代理無關，並針對事件像大眾致歉。也有一名自稱是一芳總部的員工發文，表示香港總代裡自612反送中到昨日大罷工都支持員工行動，問大家「為何要相信用簡體字發的聲明」，事件一百八十度大翻轉。

反送中香港一芳
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