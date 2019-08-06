觀察站／香港三罷 攬炒對撞…北京政治動員「深圳亮劍」？

2019-08-06 00:13 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春



香港「大三罷」及七區反送中集會之後，北京接下來怎麼做，中聯辦周三政治動員大會是觀察指標。(中通社) 分享 facebook 八月五日這天的香港，交通半癱瘓前所未見， 處處火頭聞所未聞。人們都在觀察，民眾發起的罷工、罷市、罷課的全港「大三罷」行動，以及港九新界七個地區的反送中集會，會有怎樣一場結果。周三駐港中聯辦邀港區人大、政協「座談」，將是重要觀察指標。

香港民間的反送中行動，有一個著名的詞，叫做「攬炒」，廣東話意思是抱著一起死。很多人在探究香港青年人這次因何會有「攬炒」之心，又都認為能令其回頭的，還只能是繫鈴的特首林鄭月娥和港府。

然而林鄭月娥昨天出來的回應，是與廣東話「攬炒」對應的普通話「玉石俱焚」，她說這四個字時臉色鐵青。

香港反送中運動，還有個特別的詞「如水」，來自李小龍的名言「be water 」，解釋很多，但較具象的是如水而來，如水而去，如水的無處不在，又如水的收放自如。這種概念很好，但如果遇上「反攻倒算」四字，就不知結果如何。

中國共產黨執政，認過錯但沒認過輸，幾場群眾運動也都如水，最後也都遇了反攻即後來的倒算（反撲），這都是歷史。

北戴河那邊，據說要議的大事已經議完，周日已專車回北京，是以相關的部署已經來了。除了林鄭月娥的「玉石俱焚」論外，極可能是政治操盤手的董建華，昨天發了個聲明。

這段聲明中，有段話要仔細揣摩，說「暴力事件的本質，已無關修例爭議，亦遠超原來的社會訴求，而是明目張膽的政治要脅，透過汙損國徽、侮辱國旗，公然挑戰中央政府權威。小部分暴徒及支持者，用各種方式侵害市民的自由生活，以各種威嚇手段阻礙市民上班，擾亂公共交通和社會秩序，企圖綁架全港市民，癱瘓政府，脅迫中央，爭奪特區管治權，這些險惡的政治圖謀不會得逞，國家主權不容侵犯，香港治安不容破壞。」這基本上就是反攻宣言。

接下來，是港區人大代表和政協委員收到中聯辦的通知，周三在深圳開會，預料中聯辦主任王志民和港澳辦主任張曉明將出席，講述近期香港的情況。那是戰前政治動員大會。

再接下來，看香港警察說，由六月九日截至昨日凌晨，在反修例事件中拘捕四二○人，涉嫌非法集結、暴動、襲警等罪行。警方在截至昨晚的行動當中，曾施放約一千枚催淚彈、一六○發橡膠子彈、一五○發海綿彈、行動期間有一三九名警員受傷，至今有兩人留醫。這是階段性總結。

再接下來，是深圳公安，今天上午在寶安海濱廣場舉行「深圳亮劍」，動用一萬二千名警察，課目是突發事件應急處置，號稱是夏季大練兵。如要反攻，這才是兵力。