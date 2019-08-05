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挺一國兩制批香港罷工 一芳：非台灣總公司聲明

2019-08-05 22:12中央社 台北5日電

知名手搖茶飲一芳水果茶今天針對香港罷工一事在微博發文，指堅決維護一國兩制，反對暴力罷工。一芳水果茶公關對此表示，相關文章並不是台灣總公司聲明，其餘問題暫不回應。

香港「反送中」805罷工今天登場，一芳水果茶在下午5時許於官方微博發文指出，「堅決維護一國兩制，反對暴力罷工，有關違約門店已即刻採取解約關店動作，倘有違反法律藐視國家的行為，必將嚴懲並保留進一步追究法律責任的權利，一芳絕不允許任何意圖分裂國家的行徑；除個別政府建議，因安全考量，處於示威遊行核心區的門店外，一芳香港20家門店壓力下堅持營業」。

晚間8時30分左右，微博同篇文章更改內容，表示「一芳堅決反對任何形式對香港長治久安的危害行為，同時也會加強對旗下加盟店約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象」。

訊息一出，一芳水果茶臉書（facebook）粉絲團馬上被網友們留言灌爆，有網友更改店名指是「一中水果茶」；也有網友寫「一果兩汁，打著台灣水果茶的賣主權飲品」；也有網友說，「在提出正式聲明前，拒絕支持一芳」。原本被灌爆的文章於晚間8時許刪文，但反而讓更多網友轉向其它文章留言，晚間9時許留言數已破3000則。

中央社記者向一芳水果茶公關副理林孟樺求證微博文章內容，她表示，微博上的內容並不是台灣公司所發出的聲明；對於改文的狀況，也不清楚；其餘問題，暫時不對外回應。

根據一芳水果茶在臉書粉絲團的資料顯示，公司於民國105年3月創立，傳承曾祖母的小名與秘方，主打所有食材皆取自台灣這片土地，堅持MIT（台灣製造）的認同，也讓古早經典再現；截至107年11月30日，全球門市已突破1000家。

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