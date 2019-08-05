全港今「三罷」陸空交通癱瘓 林鄭批暴力毀法治

2019-08-05 14:51 世界日報 香港報導



全港今三罷，癱瘓通勤交通，港鐵多條線路停止服務，機場航班停飛，香港陸空交通大癱瘓。 路透社 分享 facebook

香港反送中示威者發動5日全港罷工、罷課、罷市「三罷」行動正式登場，同時在香港七區集會，爭取港府回應反對修訂「逃犯條例」的五大訴求，不斷有行業宣布加入，大罷工行動對香港造成衝擊，引起各方關注。5日一早，有反修例市民發起不合作運動，癱瘓通勤交通，港鐵多條線路停止服務，機場航班停飛，香港陸空交通大癱瘓。

因應前所未有緊急情況，已多日未公開露面的香港特首林鄭月娥5日上午與政務司長張建宗和財政司長陳茂波，在特首辦召開緊急記者會。她表示，部分示威民眾的極端作為已將香港推上不歸路，摧毀了香港法治；她說對政府不滿不等於可以縱容暴力，暴力只會讓問題更難解決，讓社會陷入焦慮危險的狀況。

但她對數以百萬計的反送中示威者五大訴求，完全沒有回應。

5日上午「三罷」(罷工罷市罷課)啟動，香港機場已取消不少班機，地鐵、公路交通也多處受阻；全港地鐵發生多宗乘客按動緊急掣、阻礙車門等情況；機場快綫全線暫停服務，市區預辦登機手續也暫停，相關情況陸續發生。

5日一早，有反修例市民發起不合作運動，癱瘓通勤交通，港鐵多條線路停止服務，機場航班停飛，香港陸空交通大癱瘓。 法新社 分享 facebook

林鄭重申逃犯條例已死(The bill is dead.)。她稱，近日少數極端人士肆意破壞公物，枉顧其他人權利，對意見不同的市民發動攻擊，一小撮極端暴力的民眾甚至製造爆裂物，這些都是嚴重的罪行。還有人污損國徽，把升起的國旗丟到海裡，還揚言要搞革命，這些行為都已遠遠超過原來的政治訴求。

她指出，明白市民對政府不滿，但不等於要縱容暴力，並稱「暴力令問題糾纏不清難以解決」，而現在香港的經濟已經受到衝擊、生活也變得不安全。她反問示威者，是否要「押上穩定生活，以香港未來作賭注」。她形容有示威者希望「玉石俱焚」，並將「香港推向不歸路」。

港府4日喊話，任何大規模罷工和暴力衝突，都將損害正面臨下滑風險的香港經濟，削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心。香港財政司長陳茂波指出，香港第二季GDP比首季下滑0.3%，若第三季繼續下滑，香港經濟陷入衰退的風險將逐步增大。

與此同時，人民幣兌美元匯率5日早上一舉貶破7大關，在岸人民幣最低一度貶至7.0424，離岸人民幣兌美元匯率在發稿前已貶破7.1。

據香港媒體報導，中國駐香港特別行政區聯絡辦公室4日急邀港區人大代表、政協委員，在7日北上深圳「座談」，預料將就近日升溫局勢下達北京意旨。香港01報導，過去中聯辦要下達「意旨」，會召集港區人大、政協到西環大樓見面，但中國國務院港澳事務辦公室傳出也將參與這次「座談」，故須移師深圳舉行，港澳辦主任張曉明和中聯辦主任王志民都會出席，但消息未獲官方證實。

香港媒體報導，5日早上地鐵站出現多名戴口罩、背登山包的示威者，他們阻撓車門關閉、在車內按下緊急停車鈕，甚至向鐵軌拋棄異物，導致多線列車無法行駛。大圍、鑽石山、砲台山、元朗、紅磡等地鐵站，陸續發生乘客與示威者激烈叫罵與肢體衝突，在場港鐵職員無力排除狀況，只能夾在中間試圖緩頰。屯門站因有大批人士衝突情況，港鐵已暫時關閉車站。荔景站一度有示威者在車門躺下，阻止車門關上，警方獲報到場後，由多名警員抬走。截至早上9時，西鐵線、港島線、東涌線、荃灣線、觀塘線、東鐵線、將軍澳線等至少7線多個路段停駛。

陳茂波表示，過去兩個月持續出現的暴力衝擊，已增添了零售市道的壓力，有的商舖暫停營業，市民日常生活和消費意願受影響，香港國際形象受損，亦削弱外國商旅和資金到港的意願，訪港旅客人數亦反映這個情況。

連日來，諸多行業紛宣布響應「全港三罷」， 網上還流傳醫院管理局發出的電郵，指醫管局員工可按實際需要周一請假一天。醫管局發言人不承認也不否認，但稱5日會啟動重大事故控制中心，監察及協調各公立醫院的服務情況，確保病人服務不受影響。

港鐵則說，會密切監控情況，如有需要會調配人手。港府表示，運輸署緊急事故交通協調中心會密切監察路面交通狀況，並與警方、公共運輸服務商和隧道管理營辦商保持緊密繫；市民應留意最新交通資訊，預先計畫行程提早出門。