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三罷運動快閃戰 港府勸勿鬧革命

2019-08-05 14:18台灣醒報 記者周楷翔╱台北報導

香港人民在5日凌晨發動「三罷運動」（罷工、罷課、罷市），港九共計七區域陷入戰火！示威者現在採用「快閃抗爭」的戰術，透過港鐵快速轉移陣地，讓警備單位還來不及反應就已經撤退。隨著反送中抗爭延燒，不顧政府威脅，連公務員也開始參與活動，全民貫徹李小龍「如水無形」的哲學，靈活運用戰術擴大示威影響力。

5日早晨特首林鄭月娥罕見地召集記者會，會上對於現在白熱化的抗爭表示，示威者玉石俱焚的態度會將香港「推向不歸路」。根據《亞洲新聞台》報導，她也直指示威者行為超越原本的政治訴求，有挑戰國家主權、顛覆國家的意圖，反問示威者是否要以香港的未來作賭注，犧牲穩定生活。

如水無形活用戰術

因應港警現在未經警告就投擲催淚彈的暴力行為，香港民眾不在固定區域和警方進行持久戰，改以快閃方式減少傷亡，繼續堅持抗爭。根據《美聯社》報導，香港民眾以活用隨手物品，快速增加進行城市游擊戰的戰力，例如以呼喊：「下雨了！」作為暗號，撐起大量雨傘作為臨時遮棚，讓警方無法知道遮棚下的行動如何組織。

香港民眾也以噴漆覆蓋監視器鏡頭，讓警方無法監控活動範圍，針對其他錄影設備則以雷射筆破壞畫面。街壘建造則利用鐵絲綑綁道路上任何可得的路障、建築籬和其他公共設施。

據《衛報》報導，曾為中共接收香港的紀念贈禮，象徵中國懷抱香港的貼金銅雕「金紫荊」，雕塑底座現在被民眾以噴漆寫上「天滅中共」、「光復香港」等字眼，表達憤懣。但港警在5日稍早聲明：「昨日可見暴力和非法抗爭正在擴散，將會把香港推升到極度危險的處境。」不排除北京方面派出駐港解放軍的可能性，近一步實行暴力鎮壓。

公僕增加抗爭規模

根據《紐約時報》報導，保持中立的公務員也在上個禮拜開始投入戰場。香港政府於1日聲明：「公僕應當以全然忠誠服從政府的意志，無論他們個人的政治信仰為何。」作為回應，香港大學政治與公共行政學系名譽教授王永平則表示：「若我們認為當今政府違反了法治的精神，作為公僕的我們有責任指責錯誤。」

2日公務員舉辦集會，發出口號「公僕同人，與民同行」，表示參與5日「三罷運動」。香港政府威嚇公務員若以特殊身份參與集會和罷工，將違反行政中立並影響政府運作，會有受處罰的風險。

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