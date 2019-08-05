地鐵不合作運動 港鐵今早多線癱瘓

2019-08-05 13:07 世界日報 香港5日電



多個港鐵站有不合作運動 列車無法開出 屯門站爆衝突 港鐵已關閉車站 防暴警持盾入 路透社 分享 facebook

香港今日發動三罷（罷工、罷課、罷市）及七區集會，並聲稱圍堵巴士車廠。網民在多條港鐵線發起不合作運動，列車服務受阻。港鐵上午8時許宣布，屯門站發生衝突，因應情況車站須關閉，請所有乘客離開車站。目前已有防暴警持盾入元朗站，港鐵呼籲乘客勿前往。

屯門站爆衝突 車站關閉

另外，在鑽石山往黃埔的港鐵站月台、荔景站、炮台山站，有多名市民阻擋列車車門關閉，與車上乘客指罵，雙方一度發生推撞。大圍站和元朗站亦有發生車門無法關上的情況。

綜合媒體報導，午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通，早上多條巴士線需要改道或暫停。港鐵多個車站出現不合作運動，港鐵稱西鐵線、荃灣線、東鐵線、港島線及東涌線，均有多宗乘客按動緊急制，阻礙車門等情況，列車服務受阻。制上午9時許，炮台山站巴士站依然有約百名市民等候巴士。

早上7時半左右，大埔廣福邨對開的迴旋處，有車輛不斷打圈，其後有車輛在迴旋停車，有交通警員到場勸喻司機將車駛走。另外，亦有市民將單車和雜物，放在廣福邨前往吐露港公路路口的燈位，交通一度受阻，其後市民自行將設置的障礙物搬離路面，讓車輛通過。

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另外，在早上8時前，紅隧九龍入口和龍翔道，亦有快閃堵塞的情況。龍翔道先後三次被堵塞，其後由司機將雜物移走，紅隧入口的路障則由趕到的警員和隧道公司職員清除，交通回復正常。

港鐵紅磡站在月台有人阻礙車門，列車服務受阻，乘客需轉往另一月台坐車。西鐵線2號月台，手持英國旗的女子上車時，與人發生口角，並稱被白衣人絆倒不適，坐在西鐵2號月台其中一個車廂的車門前。一批戴口罩、身穿黑衣人士上前，與被指推倒人的男子發生爭執。而對面另一西鐵線月台亦有人阻礙車門關閉，與乘客爭執，有人報稱被打，一批戴口罩、身穿黑衣人士圍上前理論。港鐵職員稱已報警處理。