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香港大罷工／今至少170班航班取消升降 國泰強烈建議旅客延遲非必要行程

2019-08-05 07:35香港01 記者倪清江／報導

市民不滿政府拒回應對修訂《逃犯條例》的相關訴求，今日將進入新階段。有市民發起今日（5日）三罷（罷工、罷市及罷課），截至今日清晨6時，香港國際機場至少有170班航機取消，以每日平均有千班載客航班升降計算，取消航班比率異常偏高；港鐵表示，香港站及九龍站的機場快綫市區預辦登機服務櫃位未能提供服務。

停航的主要為國泰及國泰港龍航班，公司今日凌晨表示，即時起豁免乘客重新訂位及更改航點費用，提醒所有乘客請在前往機場前先檢查航班狀況。

國泰航空提醒乘客請在前往機場前先檢查航班狀況。 國泰航空提供
國泰航空提醒乘客請在前往機場前先檢查航班狀況。 國泰航空提供
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即時起豁免乘客重新訂位及更改航點費用

國泰航空及國泰港龍航空表示，已收到機場管理局的通知，機場運作今日有機會受影響，因此強烈建議旅客延遲非必要的行程。國泰指航班延誤情況可能會在短時間內發生變化，公司會務求將影響減到最低。

國泰表示，由即時起豁免乘客重新訂位及更改航點之費用，此項安排適用於所有2019年8月5日或以前經由全球辦事處發出，於2019年8月5日及6日涉及香港的已確認航班預訂（不論票價類別），乘客可到國泰的特別票務安排頁面了解。

國泰提醒所有乘客在前往機場前，先檢查航班狀況。為確保能夠透過手機短訊或電郵收取最新航班資訊，請到自助訂位管理服務更新你的聯絡資料，及瀏覽航班延誤及取消專頁了解航班受影響時的服務恢復安排。

延伸閱讀：

【8.5罷工】國泰港航等逾140航班取消　機管局：旅客應先確認航班

【8.5罷工】香港罷工簡史　省港大罷工到碼頭工潮　有無參考價值

文章授權轉載自《香港01》

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