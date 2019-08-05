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兩岸微流行／反送中利器：連登與Telegram

2019-08-05 00:05聯合報 林庭瑤

加密通訊軟體Telegram。圖／取自網路
加密通訊軟體Telegram。圖／取自網路
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香港反送中年輕人接收訊息的來源，並非來自傳統媒體，也不是LINE或Facebook社群媒體，而是加密通訊軟體Telegram，以及連登討論區（LIHKG）。連香港基本法委員會副主任譚惠珠都坦承，港澳辦的言論對示威者影響力，比不上「連登討論區」。

Telegram是透過加密訊息網路動員。進行「反送中」串聯的Telegram群組都是幾十至幾百人，很小的規模，而群組內沒有人被明確定位為領袖。

在線上，Telegram的網路動員群組多達上百個，發言的人大多隱姓埋名，沒有人知道他們是誰，也不知道他們的政黨或組織背景，任何人的言論和建議都可能受到重視，但不知道誰是始作俑者，這也挑戰著北京的「實名制」。

比如一位參與社運的王姓學生說，「在Telegram中說一聲沒有生理食鹽水，許多人來到立法會現場就會有生理食鹽水。」

Telegram某頻道管理員形容，整起過程更偏向「直接民主」，透過投票、廣播、聊天等功能，示威者得以迅速動員或變更策略。而連登用戶對討論串點讚，形同表達對某行動方案的支持；累積愈多讚，再把整個話題炒得更熱，進而獲得更多關注。

而香港示威者另一經常使用的連登討論區（LIHKG），透過網路平台匿名但積極互通有無，包括提醒活動、分享法律援助資源、提供諮詢與情緒支持，包圍香港政府總部、香港警察總部或遊行到各國駐港領事館請願，皆為例證。

反送中運動主要群體是卅歲以下年輕人，社群媒體則湧現一系列「長輩圖」，目標對準對政治冷感的香港長者，圖片文字出現「樓價」或「股市」等議題，爭取長輩們認同反送中運動。

反送中香港
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