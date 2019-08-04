新界遊行 包圍警署 警民對峙

2019-08-04 23:54 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港反送中示威者四日舉行兩場集會活動，圖為示威者遊行途經將軍澳「藍儂牆」。這堵牆在反送中運動爆發後，成為示威者抒發憤怒情緒的便利貼牆。 （法新社） 分享 facebook 香港昨天再有反送中的示威遊行和集會，其中港島西區集會後示威者再度與警察衝突，警方施放催淚彈。新界東將軍澳的遊行，一度包圍警署，出現警民對峙。

香港島西區的反修例集會，昨下午五點在西區堅尼地城卑路乍灣公園舉行。集會負責人發表宣言，指市民站出來發聲，是政府漠視民意，至今仍未回應市民的不滿；港府是連番衝突的始作俑者，又批評警方濫權，製造白色恐怖。

集會進行中，傍晚約六點半，數百名戴口罩頭盔的示威者，由公園衝出馬路向東行進，聲稱要前往中山紀念公園，沿途高呼口號，部分人將雜物擺在馬路，因為公園對面即大陸駐港中聯辦，香港警方立即布陣戒備。中聯辦大樓和西區警署外面，早已放置多個大型注水拒馬，有配備頭盔的警員在附近巡邏。中聯辦大樓外懸掛的大陸國徽，早前有透明膠盒圍封然後又移走。

晚上約七點十分，示威者迫近中聯辦附近，位於水街的防暴警察戴上面罩，皇后大道西防暴警察舉起黑旗，警告會施放催淚彈。其後有人說警方已在石塘嘴、香港大學附近施放催淚彈，而示威者躲入附近地鐵站內。

在新界區的將軍澳，反修例遊行於下午二點卅分開始，隊伍由寶翠公園出發，沿寶琳北路到達西貢政府合署，沿途安排了約八十名糾察維持秩序。

發起人伍偉衡說，遊行堅持五大訴求，包括撤回「逃犯條例」、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、立即實行真普選，以及反對有「紅媒」作出失實報導。他說，將軍澳的反修例遊行，共有十五萬人參與，香港警方說估計遊行人數最高峰有二點七萬人。

遊行隊伍約下午四點半抵達終點單車館公園中央草坪。大部分人在遊行完結後，向港鐵站方向散去，但有一批示威者聚集在將軍澳警署外，不時高叫口號，向警署投擲雞蛋及雜物。晚上七點後，在將軍澳廣場外示威者設置路障，警方出動多輛衝鋒車在場戒備。