五星旗被丟入海 微博再現明星愛國表態潮

2019-08-04 22:16 中央社 上海4日電



示威者疑把尖沙嘴旗杆五星旗丟落海。取自星島網 分享 facebook 香港示威者昨天將五星旗丟入海中，觸發中國民眾愛國心，「香港市民自發重新升起國旗」、「五星紅旗有14億護旗手」成為熱搜，楊冪、劉詩詩等中國藝人循例在新浪微博接力表態。

數名參加香港旺角遊行的黑衣示威者，於3日傍晚降下海港城的五星旗丟入海中。直至4日凌晨，有人來到事發現場重新升起五星旗，引起中國網民熱議「沒有國，哪有家」等討論。

綜合新浪微博，關鍵詞「香港市民自發重新升起國旗」今天一度登上微博熱搜榜第2位，截至發稿，共累積9.7萬討論、4.2億閱讀量。不少網民留言表示，「自己一看到『國旗』就忍不住熱淚盈眶」。

另一關鍵詞「五星紅旗有14億護旗手」，晚間查詢時登上熱搜榜第6名，截至發稿，共累積8.7億閱讀量、討論343萬。中國藝人也依例在個人微博上接力表態，包括楊冪、楊穎（Angelababy）、香港藝人陳小春等。

中國藝人過去曾多次在微博上表態「愛國」，台灣導演傅榆去年在金馬獎上致詞時說，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望」，就觸動中國藝人的敏感神經。

當時，包括身處台灣頒獎現場的中國藝人及遠在對岸的中國藝人，都紛紛在微博上轉發「中國，一點都不能少」的圖片。連身受逃稅風波困擾的范冰冰也浮出水面，在微博寫下「中國，一點都不能少」。