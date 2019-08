「721元朗黑夜」6日點擊破67萬!影片還加英文字幕 網狂熱:讓它在國外爆

2019-08-03 香港01 記者安祖娜/報導



香港元朗示威者27日與警方爆發激烈衝突,警方用警棍攻擊示威者。 路透 分享 facebook

元朗無差別襲擊事件(7月21日)發生近兩星期,造成至少45人傷,不少市民仍對暴力畫面歷歷在目,甚至懷疑當中牽涉「警黑勾結」。警方至今拘捕共19人,涉嫌非法集結,強調搜證期間如有更多資料,在諮詢過法律意見後可加控其他罪名。

不少傳媒於「元朗黑夜」後紛紛嘗試還原真相,其中港台節目《鏗鏘集》最近一集當晚事件為主題,以閉路電視片段拼湊當日事發時序,揭發襲擊事件發生前,西鐵站外早已聚滿白衣人,警車曾3次駛過但並無警員下車了解。節目上載僅6日便在鏗鏘集官方facebook專頁及YouTube共獲得近340萬次點擊,其官方YouTube更罕有為節目加上英文題目「721 Yuen Long Nightmare」及字幕,令不懂中文的人也能觀看。

港台節目《鏗鏘集》最近一集以「721元朗黑夜」為題,以21日當晚元朗不同店舖的閉路電視片段嘗試重現事發程序。節目搜集多條閉路電視片段,並按天文台時間較正再重整,同時加入多個傷者、商戶及區議員的訪問,盡力向觀眾呈現客觀事實。

節目中播出一節閉路電視片段,可見當晚9時許已有大批白衣人集結於元朗西鐵站外的街道,期間3輛警車駛經時亦沒有警員下車了解,反而直接駛走,揭發警方並非至10時許接到報案才得知有人聚集。

節目上載至fb專頁及港台官方YouTube頻道僅6日,已獲合共逾340萬次點擊,不少觀眾都大讚節目不偏不倚地還原第一手真相。節目自播出後獲網民瘋傳,近日YouTube版本更罕見新增英文字幕,令外國網民或不懂中文的人也能了解事件。

香港01

原來大家由小看到大的《鏗鏘集》英文節目名為《Hong Kong Connection》,不少網民得知後都稱讚製作團隊高瞻遠矚,多年前已深知「Connect」的重要。節目中道出一眾街坊恐懼及無助的一句:「最恐怖唔係黑社會,最恐怖係元朗無警察」亦原汁原味以英文保留:「What is the most terrifying is not the presence of triads, what is the most terrifying is the absence of police in Yuen Long.」。

有網民發現有英文字幕後「開post」分享,教導其他網民只要於播放設定的一欄選取英文便可獲得英文字幕,同時建議網民將節目分享予其他國家的觀眾。不少網民都大讚「《鏗鏘集》好波」,直指首次觀看時亦被製作團隊的效率嚇一跳,直指「屈機到想課金畀佢哋」、「好節目要廣傳再廣傳」。