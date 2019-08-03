民調：8成港人支持設獨立調查會

2019-08-03 13:04 世界日報 香港新聞組╱香港3日電



香港民意研究所2日發表「修訂逃犯條例」民意調查，結果顯示近八成市民贊成設立獨立調查委員會，六成市民不滿警隊處理事件的整體表現，近七成市民反對修例。民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，港府現時面對的管治困局是自回歸後所未見，社會恐進一步分化。

香港01報導，香港修訂《逃犯條例》引發巨大社會紛爭，公民實踐培育基金委託民研就反修例事件撰寫民情研究報告，2日發布首階段的民意調查結果。

結果顯示，69%受訪者反對修例，19%支持，而反對者在各個群組中均大幅超過支持者。有 61%市民不滿警隊處理事件的整體表現；而對於示威者表現屬於克制抑或有過度使用武力則意見紛紜。

值得留意的是，在參與示威者族群中，53%認為示威者很克制，僅20%人認為是過度使用武力；非參與者中，則有58%認為示威者過分使用武力，只有16%認為示威者表現克制。 鍾庭耀表示，參與示威及非參與者的分歧越來越遠，香港社會恐越來越分化。

至於反修例人士訴求方面，高達79%市民認為要設立獨立調查委員會；73%人認為要全面撒回修例；63%人認為要重啟政改；有59%認為不應將示威行動定性為暴動；要求特首林鄭下台及釋放被捕人示威者則分別為50%及46%。

此外，市民認為造成管治危機的最重要因素，以特首林鄭月娥最高，在10分中得7.6分，警隊及中央政府得7.1分，民主派及外部勢力則為別為5.6分及4.7分。

另據明報報導，有學者認為，元朗襲擊事件後，設立獨立調查委員會已成「跨界別」訴求，而撤回修例亦是主流意見，但港府沒回應訴求令民心盡失，若要令社會和解，政府必須回應。

城市大學公共政策學系高級特任講師張楚勇分析，市民認為警方在執法時出現很多問題，同時覺得要看清楚示威者的衝擊行為，但7月21日元朗襲擊事件發生後，令人質疑警方和黑社會有否勾結，事件令人不安，令更多人支持成立獨立調查委員會。

張楚勇強調，現時不止泛民支持者或關心時事的人才留意反修例運動，林鄭兩個月以來「不作為」、只以警察應付示威者，最後令運動遍地開花，連公務員也發起集會，以往是從未發生。