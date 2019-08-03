淘寶集運籲勿買頭盔雨傘 恐遭列入警方黑名單

2019-08-03 11:51 香港01 記者謝茜嘉／報導



香港人尋寶首選一定會到淘寶網，但最近有網友收到大陸集運公司的通知，提醒網友為安全起見，不要透過其公司集運頭盔、雨傘、口罩、木棍等，因淘寶網能獲取貨物資料，可疑貨物都會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。另有網友指於淘寶購買螺絲頭時，店家竟要求對方出示香港身份證，令網友大感詫異，質疑此舉有機會令個人資料外洩。

其中一間淘寶集運公司「神州集運」日前向客人發出通知，指因香港目前形勢複雜，為保客人的財產安全及聲譽，建議客人不要使用其公司集運攻擊性武器或警用標誌頭盔等物品，如刀、棍棒、彈弓、頭盔等等，「神州」解釋在大數據年代，所有在淘寶、天貓、拼多多等購物平台的貨物資料，都會被官方獲取，而可疑貨物會被攔截及沒收，買家也可能被列入兩地警方的黑名單。另網傳在淘寶網中，黃色頭盔、黃色雨傘、手套、口罩等工具亦禁止運送。

除「攻擊性武器」外，有網友於facebook群組「淘寶開心share」發文，投訴連買螺絲頭也被審查，他表示自己因工作關係需購買螺絲頭，惟淘寶賣家得知要寄去香港後，竟要求樓主提供香港身份證，令他大感詫異，質疑此舉有機會令個人資料外洩。

不少網友陸續稱收到其他集運公司的相關通知，故估計於淘寶網買「文具」是不可能，當輸入了個人資料後，兩地警方便馬上知悉，與出賣隱私沒有兩樣。網友見狀紛紛表示擔憂，呼籲用外國網購較能保障個人隱私。

有網友近日於fb群組「淘寶開心share」上傳圖片，表示收到大陸「神州集運」的通知，指出因現時複雜形勢，建議客人不要集運寄送頭盔、棍棒等貨物到港。（fb群組「淘寶開心share」圖片） 分享 facebook

網友投訴連買螺絲頭也被審查。 （fb群組「淘寶開心share」圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》