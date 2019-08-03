香港逾4萬公僕集會 聲援反送中

2019-08-03 00:31 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港昨晚有超過四萬名公務員聚集在遮打花園支持「反送中」，場面壯觀，創造了公務員以個人名義表態的歷史。 （路透） 分享 facebook

香港昨晚有兩大集會，與愛丁堡廣場醫務人員集會遙相呼應的，是被笑稱為「文官兵變」的香港政府公務員集會。這場在中環遮打花園的集會，定名為「公僕仝人，與民同行」的反對修訂逃犯條例集會，創造了公務員走出政府以個人名義表態的歷史。

大會表示，這場集會的總參與人數超過四萬人，已知部分參與集會人士來自保安局、教育局、政制及內地事務局、公務員事務局等。

香港公務員首場公開集會，晚上約九點結束，台上持續呼籲在場人士和平散去，指出這是「對公務員最大的保障」。參加集會的公務員緩緩離開，有人邊走邊喊「星期一，罷工」。

昨晚黃昏開始，大批公務員從各政府機關走向中環遮打花園集會，他們明言支持成立獨立調查委員會、撤銷所有抗爭者控罪等五大訴求。集會開始前，遮打花園已經坐滿人，參加集會的人潮不僅站出到遮打道、昃臣道，還延伸到對面的香港終審法院外以及鄰近天橋上。

集會中一度大雨，部分人撐起雨傘，但無人閃避。晚上八時，出席的公務員高舉亮起的手機，在遮打花園和遮打道編織一片燈海，現場一片口號和歡呼聲。

香港公務員歷來宣稱「政治中立」，過往除有加薪之類的集體發言，從未就政治和社會事務表態。昨晚集會，在香港政府公務員事務局聲言要「嚴肅處理」的威脅，以及多個傳統公務員組織的壓力之下，出席的公務員比預期的還要多。

香港政府號稱十八萬公務員，其中警務處是最大部門，人數多達三萬二千多。而這次公務員集會，出席者聲言來自各個部門，有人說除了警察沒來，幾乎各個部門都有到場。

集會發起人之一、運輸事務主任張家寶讀出大會宣言，說公務員作為體制一員，珍惜和願意捍衛公務員核心價值，為市民服務，在大是大非之際要是其是、非其非，如果仍然袖手旁觀，有負市民所託，亦有負公僕之責，所以透過集會提供平台凝聚聲音，希望特首積極聆聽社會聲音，回應五項訴求，獲台下參加者歡呼鼓掌和應。

香港回歸前後都曾是公務員最高首長的陳方安生批評港府公務員事務局的聲明有恐嚇意味，但公務員都拿出勇氣出席，令她很敬佩。

香港入境處、香港海關與警務處一樣，都屬紀律部隊，參與集會的海關關員說，他脫下制服就是香港人，不會影響公務員的中立。入境處人員陳先生說，元朗白衣人襲擊市民事件，是受到包庇的恐怖襲擊，激發他出來集會。身為港府運輸署人員的一位發起人在台上說，公務員下班時間為香港市民出席合法活動，無妨礙公務員專業嚴謹地執行職務，沒有因此違反不偏不倚、政治中立的原則。

集會現場絕大多數席地而坐，不時叫起「香港人加油」和「公務員加油」的口號。

在公務員集會的同時，五十位政府新聞處新聞主任發出公開信。信中表示，新聞主任一直秉持政治中立原則，但在大是大非前，更應敢於直言進諫。

公務員集會曾表示要邀特首和其他問責官員，到場溝通。特首林鄭月娥傍晚六時許，到尖沙咀文化中心出席由九龍社團聯會主辦的國慶活動，數十名示威者到場外抗議，他們高呼口號，要求釋放在近期示威或衝擊中被捕人士。林鄭月娥下車後，由軍裝警員、便裝警員及會場保安員開路，進入會場，無回應記者提問，期間示威者一度與保安人員推撞。