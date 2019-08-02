香港白領站出來 金融界4千人反送中

2019-08-02 13:25 世界日報 香港2日電



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「家沒了 個人前途不重要」 金融界4千人快閃+300人新城市廣場「接放工」宣傳「三罷」 法新社 分享 facebook

金融界從業員昨天傍晚7時於遮打花園「快閃」集會，要求政府回應反送中示威者五大訴求。現場目測逾千人冒雨出席，自稱在中資銀行工作的參加者表示，將響應下周一（8月5日）的罷工，「香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。據發起活動人士估計，約有4300人參與快閃集會。

中資銀行員工不擔心秋後算帳

綜合媒體報導，參加者大都是身穿西裝與套裝的年輕人，他們亮起手機閃燈，大叫「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「釋放被捕人士」、「只有暴政，沒有暴徒」等口號。有人高舉寫著「法治傾倒，資金著草（逃亡）」、「自由不保，人才走佬（離開）」的標語單張。快閃集會約在7時45分結束，部分參加者、約數百人步行至國際金融中心，並於商場內呼叫口號，之後和平散去。

「家沒了 個人前途不重要」

明報報導，自稱在中資銀行任職經理、26歲的何先生說，下周一會罷工，不擔心秋後算帳，「如果香港這個家的前途沒了，個人前途都不重要」。他說公司討論政治的氣氛冷淡，相信響應罷工者不多。

據報導，在金融投資公司從事文職工作的Shirley說，金融界很多時與內地資金有利益關係，故不便公開表態，只可私下與相熟同事討論，但看見有近千人出席昨日集會，非常感動。至於有說近日連串示威影響香港經濟，Shirley說影響一定有，「但香港沒有自由的話，外資也會陸續撤出」，不能只著眼當前利益受損。

「家沒了 個人前途不重要」 金融界4千人快閃+300人新城市廣場「接放工」宣傳「三罷」 美聯社 分享 facebook

宣傳三罷 300人新城市廣場「接放工」

另外，有網民發起昨晚在沙田新城市廣場「接放工」，目測一度約300人參與，宣傳8月5日「三罷」行動，並在商場內掛上橫跨三層樓、寫有「痛心疾首」及「撤回惡法」的巨型直幡。

報導稱，接放工行動在新城市廣場、近沙田站出口的石柱貼上三罷宣傳海報，另外有市民用便條貼寫上心聲，包括「香港人加油」、「全城罷工」、「大家都病了，休息一天」等，並有大批人大叫「沒有暴徒 只有暴政」口號。行動期間，商場三、四樓最少有八間商鋪落半閘或關門。

從事金融行業的王先生路過廣場稱，相信年輕人是為香港前途上街，卻被控暴動罪，並稱「打壓愈大，人們的反抗愈厲害」。他稱警民關係緊張，亦憂香港治安及制度，「不是被警察打就被黑社會打」，不排除未來會為子女移民。作為雇主，他支持員工罷工，但稱顧客或需協助，因此下周一會維持最低限度服務。