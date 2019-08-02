反送中影響 港新增選民創新高

2019-08-02 13:26 世界日報 香港2日電



反送中影響 香港新增選民創新高 學者：建制11月區選勢危 香港中國通訊社 分享 facebook

香港今年地方選民登記結束後，選舉事務處公開地方選區臨時選民登記冊，發現選民人數創1997年回歸以來歷年新高，新登記選民更多達38萬。有學者指，新選民將定選舉江山的顏色，但也有政黨人士懷疑新增選民中有「種票」嫌疑。

香港今年11月要選區議會，明年要選立法會，上月進行選民登記後，選舉事務處說今年地方選區臨時選民登記冊載有約411萬9000名選民，是回歸後歷個選舉年的新高。當中包括38萬6000名新登記選民，扣減約3萬2000名因離世、4萬9000名經查訊程序等原因而被載入取消登記名單內的選民，選舉事務處收到約45萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。

今年有反送中運動，按年齡分析選民最有意思。在38萬多新登記選民中，近一半年齡在18至35歲間的年輕群組；但分析整體選民人數，這一較年輕群組占整體選民只有兩成四，最大的選民群組是60歲以上的占選民的三成二。

嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣認為，香港社會在修訂逃犯條例的爭議下變得熾熱，支持和反對政府的陣營各有動員市民登記做選民，相信反對修例人士登記的誘因較大，而區議會選舉的選區較小，得票差距可能只有一、兩百票，新登記選民的人數足以左右結果。

民主派疑有人「種票」

李彭廣又說，今年區議會選舉和明年立法會選舉的政治溫度將會很高，投票率不會低，結果也要視乎兩邊陣營動員能力，以及有多少選民會跨越過往藍黃陣營的分界，改變投票取向。

民主派會議召集人毛孟靜表示，有理由相信選民數字反映年輕人對過往建制派在區議會及立法會，所作的程序和架構感到不滿，有可能他們是支持民主新潮思想，不過她亦不排除數字是「種票」的效果。

香港近年揭發多宗涉嫌「種票」個案，顯示有人有組織有計畫地以不法、不道德的手段，影響選舉結果。所謂「種票」，即以虛假陳述登記選民，以影響特定地區的選舉。

民主黨中西區區議員甘乃威說，接獲上環區居民李先生投訴，近日收到選舉事務處通知，要求確認其屯門選民登記表的身分核實，但李先生只登記為上環區選民，懷疑個人資料被盜用。

學者指建制11月區選「好危」

香港新聞組／香港2日電

明報報導，有學者認為，若建制派區議員在上屆選舉贏對手的票數少於兩成，年底選情將會有很大危機。

城市大學公共政策學系高級特任講師張楚勇表示，新登記選民占整體選民近一成，增幅甚大，原因明顯與反修例一事有關，估計新選民會積極投票。他解釋，建制派過往一直藉地區工作催谷選民登記，可動員的新選民已「七七八八」，非建制派這方面的空間大得多，尤其過往年輕人選民登記率一向最低，「但今次最被激怒的卻是年輕人」。他預計，年底區選投票率有機會達六成，因建制派亦對選情緊張、會拚命催谷，加上不少淺黃、中間選民均感憤怒。

張楚勇粗略統計，區選一般投票率約四成，只要多出約10個百分點的選民投票，票數上已較上屆多約四分之一，意味若建制派區議員在2015年區選中，以少於兩成的選票差距勝出，年底選情將「好危」，差距較小的搖擺區更是「輸梗」。