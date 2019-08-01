霰彈槍瞄準民眾？ 港警：非實彈、自保

2019-08-01 13:15 世界日報 香港1日電



來源：聯合新聞網

香港「反送中」群眾7月30日繼早上癱瘓港鐵後，晚間又包圍警署以聲援被捕抗議人士。媒體則拍到一名遭到包圍的警署警長，最少兩次舉起霰彈槍上膛瞄準，喝退攻擊群眾。港警事後稱該警長為求自保，才會舉起裝填布袋彈的霰彈槍戒備。

光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈 路透社 分享 facebook

綜合港媒報導，因不滿警方擬以暴動罪嫌，將44名抗議者移送法辦，上千民眾陸續前往葵涌警署，隨後就發生警民衝突。

從現場影像可見到，一名身穿白色制服的「光頭」警署警長與另一名警員似是落單，遭到在場群眾包圍。「光頭」警長隨即舉起黑色槍身霰彈槍，作勢將子彈上膛，並將槍口指向示威者。有一市民當即介入，揮手示意其他人退開，也有民眾持相機上前，緊跟著警長與員警不放。另有港媒拍到光頭警長揮舞警棍及使用胡椒噴霧，並發現他的右手食指已半放入霰彈槍扳機護環。

光頭警長持霰彈槍瞄準示威者 港警：自保、非實彈 路透社 分享 facebook

港媒指警長手持的黑色霰彈槍是美製雷明登870泵動式霰彈槍，為港警衝鋒車配備，但與近期警民衝突常見、槍身寫有低致命彈藥（Less Lethal）的橙色版不同，黑色版除各式防暴用彈藥外，也可裝填實彈。

香港警方31日發出新聞稿，指該兩名警員遭到激進示威者包圍、投擲雜物與刻意攻擊，其中一名員警為避免生命威脅或身體受傷，才會舉起已裝填布袋彈的長槍戒備。

除葵涌警署外，天水圍警署亦被民眾包圍。但凌晨近3時許，突有汽車高速駛過，車上有人朝警署外牆發射煙火，導致六人受傷，全案正在調查中。

持續不斷的「反送中」示威已讓香港警力不堪負荷，彭博資訊31日報導，稱美方高官透露，中共解放軍或武警單位已在陸港邊界集結，性質不明，白宮正密切監視。