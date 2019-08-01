罕見！駐港解放軍發布宣傳片 展示反恐鎮暴實力

2019-08-01 13:17 世界日報 香港1日電



來源：聯合新聞網

解放軍駐港部隊7月31日晚間發布宣傳片，展示反恐鎮暴能力。解放軍駐港部隊司令員陳道祥當晚參加慶祝解放軍建軍92周年招待會時，也對香港近期一系列抗議活動表態稱，事件「嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了『一國兩制』的原則底線，絕對不能容忍。」

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除陳道祥這番表態外，解放軍駐香港部隊官方微博31日晚上8時49分也發布題為《不忘初心，守護香江》的宣傳片，強調駐香港部隊是大陸國家主權的重要體現；是維護「一國兩制」的重要力量；是維護香港繁榮穩定的重要基石。

微博上的短文並稱，解放軍駐香港部隊「始終保持弓滿弦、劍出鞘的進擊狀態」，是香港繁榮穩定的定海神針，有決心、有信心、有能力堅決維護香港長期繁榮穩定。

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微博上所發布的這則長3分03秒的宣傳片分為：「反恐」、「防衛」、「同心」三大主題。

反恐粵語喊話：後果自負

在第一段反恐主題中，除展示解放軍狙擊手有能力精準擊中600公尺外的目標，當中還有一段是解放軍透過擴音器以粵語對抗議民眾喊話：「後果自負、後果自負」。

其後在防爆演練畫面中，前方解放軍手拿盾牌向前推進，後方一塊高舉的紅色字牌則以中英文寫著：「停止衝擊，否則使用武力」。

近期有關解放軍駐香港部隊會否介入香港近期抗議活動一直受到外界高度關注，解放軍駐港部隊在8月1日中共建軍節前夕發布這則宣傳片，究竟想對外傳達什麼訊息引發揣測。