示威不斷 惠譽：香港陷經濟&管治風險

2019-07-31 13:43 世界日報 香港31日電



惠譽：示威活動讓香港陷入經濟及管治風險 中央社 分享 facebook

評級機構惠譽國際指出，香港近期出現的示威活動，相信會對GDP增長預期構成風險，此外，社會不安及市民愈來愈不信任政府，將破壞企業信心，損害政府管治質素同效率。

惠譽稱，示威者提出的廣泛訴求，反映近年社會愈趨分化，根源是生活成本上升、貧富差距，以及「一國兩制」下香港自主權被削弱。警方粗暴回應示威活動，公眾反彈，政府未能回應公眾的關注，可能長遠影響企業信心，也可能加深中港經濟融合的風險。

惠譽指出，今年6月確認香港AA+主權信貸評級，但當時部分假設目前正受到挑戰，包括特區政府效率與法治。香港在治理的質量和效率支持下，其主權信用評級通常比中國內地高出三檔。另外，國際社會如何回應香港近期發生的事件，包括美國會否終止《香港政策法》，也可能影響到惠譽對香港的信貸評估。

此外，旅遊界立法會議員姚思榮出席電台節目時表示，近月發生的多場遊行示威活動，明顯影響旅客來港意願，預料8月旅遊業情況會比7月更差。

姚思榮表示，業界很擔心目前香港每星期也有示威集會及發生激烈衝突，使海外旅客對香港的形象逐漸改變及產生顧慮。酒店及零售業，他預料6月酒店入住率跌3%，7月更預計有5%跌幅；酒店收入方面，6月下跌約10%，7月甚至可能跌15-20%。他預期，如果8月示威行動暫緩，9月旅遊數字或會恢復，否則將繼續惡化，但目前未見利多因素，因此普遍看淡。

香港以往9月中旬至11月中旬為商務旺季，主要為高消費客人，並有展覽舉行，若遊行影響繼續，可能會對酒店及零售業帶來進一步影響。